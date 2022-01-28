Салихова: «Оказалось, 75% Урунова принадлежит Газизову. Это махинация»

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала ситуацию с трансфером хавбека .

Изначально якобы было 25% прав у самого игрока на него же. У нас таких сумм никогда не было, мы об этом не знали. Дальше он (Газизов), будучи гендиром, меняет договор – что 50% лично у Газизова. А к декабрю оказалось, что уже 75% Урунова принадлежит Газизову. Это абсолютно финансовая махинация.