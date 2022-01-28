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Салихова: «Оказалось, 75% Урунова принадлежит Газизову. Это махинация»

сегодня, 14:56

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала ситуацию с трансфером хавбека Остона Урунова.

Изначально якобы было 25% прав у самого игрока на него же. У нас таких сумм никогда не было, мы об этом не знали. Дальше он (Газизов), будучи гендиром, меняет договор – что 50% лично у Газизова. А к декабрю оказалось, что уже 75% Урунова принадлежит Газизову. Это абсолютно финансовая махинация.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:53
Это ловкость рук и никакого мошенничества
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:51
У Арнольдыча для клуба других администраторов и нет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:35
Речь про проценты. 75% Урунова, 10% Спартака.
Из этого складывается капитал Газизова...
старина
старина
сегодня в 15:19
Шоу ДНК устроили какое то...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:15
Главное чтобы член Урунова пренадлежал Зареме.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:10
А в Спартаке шоо нет юристов , когда контракт подписывали где были все и Федун в том числе.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:04
Сколько % мозгов Селиховой принадлежат Зареме?
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