«Газизов использовал „Спартак“ в качестве донора, он нас сильно утомил». Яростная схватка Федуна с Газизовым переходит в партер

1643369141

вчера, 14:25

Слово взяла Зарема Салихова.

Шамиль Газизов провел на посту генерального директора «Спартака» 5 месяцев, но эти отношения до сих пор продолжаются в судах. Сначала Газизов требовал от «Спартака» 400 миллионов рублей компенсации за досрочное расторжение контракта, опираясь на дополнительное соглашение, заключенное с Леонидом Федуном. В рамках следующего раунда Шамиль Камилович достал из-под полы расписку, согласно которой ему якобы полагается 10% акций клуба. Сегодня нелестную характеристику экс-гендиру в эфире «Матч ТВ» дала вышедшая из тени Зарема Салихова. «Соккер.ру» делится самыми горячими обвинительными репликами этого противостояния, которое пока далеко от развязки.

Шамиль Газизов (апрель 2021 года):

Денег мне остался должен не «Спартак». Все договоренности были с Леонидом Арнольдовичем Федуном. У нас подписаны документы, с ним я решал вопрос о своем уходе. У меня с ним были определенные договоренности, кроме того, они зафиксированы на бумаге. «Спартак» мне ничего не должен, должен Федун. Я набрал ему, не получил ни ответа, ни привета. Значит, будем решать через суд.

Шамиль Газизов намеревался добиться выплаты 400 миллионов рублей через суд. И поначалу его исковые требования даже удовлетворили, однако последовавшие апелляции и вмешательство «Капитальных активов» перевернуло ситуацию в суде.

Зарема Салихова (июнь 2021 года):

Шамиль — знатный аферист. При нем селекция «Спартака» по случайному совпадению самоотверженно работала на «Уфу». На мои требования всех разогнать немедленно Шамиль Газизов искренне удивлялся: «А что такого? Это не занимает у них много времени». При этом у нас 10 туров прошло, а правого защитника всё нет и нет. Про конфликт интересов — нет, не слышали. У Шамиля Газизова конфликтов нет, сплошной интерес.

Шамиль Газизов (июнь 2021 года):

Негоже мне с девушкой в полемику вступать. Заведомо получается, как будто я на кухне. Мне не хочется это продолжать. Если бы кто-то из специалистов или футбольных людей говорил, тогда можно было бы сказать что-то. Но мне кажется, что всё это плохо кончится. К сожалению. Не задевают ли меня её слова? Я мусульманин. Скажу обычным словом: да простит их Всевышний. Они не ведают, что творят.

Шамиль Газизов (август 2021 года):

Чему меня научила работа в Москве? Не хочется вспоминать, моя задача как менеджера — двигаться только вперёд. Знаю одно: когда пришёл, «Спартак» был на девятом месте, когда уходил — на первом. Прочее — частности. Хотите что-то понять — смотрите на табло или в таблицу. Заниматься болтовнёй в задачи менеджера не входит.

В августе Арбитражный суд Москвы признал спор вокруг выплат Газизову корпоративным, так как Леонид Федун не имел права в одиночку распоряжаться «золотым парашютом» для менеджера. Выплаты Газизову были признаны неправомерными. Однако Шамиль Камилович не собирался сдаваться.

Шамиль Газизов (декабрь 2021 года):

Тяжба продолжается. Мой спор не со «Спартаком», а с людьми, которые меня обманули. Они обещали одно, а в итоге меня кинули. При чем тут «Спартак»? Это большая народная команда. Какие обиды? Нет, конечно. Руководитель хочет одно, а потом другое. Это его личное дело. Зарема — молодая девушка, которая пытается научиться футболу. Она и ее супруг — хозяева «Спартака». И то, что они делают с клубом, — их личное дело. Меня это не касается. Я бы тоже на месте болельщиков «Спартака» был недоволен. Им сказали, что клуб будет в их руках, но этого никто не сделал. Обещание, данное им, не выполнили. Как и не выполнили обещания, данные мне.

В декабре Верховный суд окончательно отказал Газизову в получении выплат от «Спартака», что абсолютно не устроило футбольного функционера. Он намекнул, что это еще не конец, и действительно в конце 2021 года грянул гром: оказывается, Федун обещал Газизову 10% акций «Спартака». У Газизова нашлась расписка с щедрым обещанием.

Шамиль Газизов (декабрь 2021 года):

На предварительном слушании рассмотрели предоставленную мной расписку, которую написал лично Федун. Леонид Арнольдович должен выплатить мне определенную часть средств, потому что при найме на работу мне был предложен процент от футбольного клуба «Спартак», то есть его акции. Я не хотел говорить об этом публично, но последние события, которые происходят в суде и то, как действует акционер клуба, не оставили мне выбора. Это только начало, и скоро все узнают правду. Считаю, что это станет полной потерей деловой репутации другой стороны.

Леонид Федун (декабрь 2021 года):

Документ, приложенный к иску, не является договором. Это всего лишь лист бумаги, написанный моей рукой в процессе обсуждения условий — там даже нет даты и времени. Условия обсуждались не один день и не один раз, по итогам обсуждений был заключён трудовой договор. А то, о чём сейчас говорит Газизов — всего лишь его пожелания, которые не были одобрены клубом и советом директоров. Если Газизову нравится обсуждать наши взаимоотношения через СМИ , это его право.

Шамиль Газизов (декабрь 2021 года):

Наконец-то Леонид Арнольдович Федун ответил мне после моего увольнения. Плохо, что сделал это через СМИ . «Спартак» может действовать хоть как, мне скрывать нечего. 10% акций — пожелание? Это все рассмотрит суд. Если люди отказываются от того, что они пишут, увольняют, строят договорные отношения, по-другому уже действовать нельзя.

Сегодня должно было состояться еще одно заседание суда, но его пришлось перенести на 4-е марта, так как Шамиль Газизов изменил свои требования: теперь он настаивает, что его уволили из «Спартака» незаконно и требует восстановить в должности. Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова назвала представленную Газизовым расписку «некой бумагой, взятой со стола Федуна». Шамиль Газизов прокомментировал это сакраментальной фразой: «Совсем с ума сошли, что ли?» Но самые горячие реплики дня принадлежат не ему.

Зарема Салихова (январь 2022 года):

Газизов много чего обещал, он же сказочник. Послушайте его интервью. В действительности он использовал «Спартак» в качестве донора. Своего личного финансового донора и донора для «Уфы». Пытался за спиной у всех загнать наших игроков в бесплатные аренды в «Уфу». Например, Мишу Игнатова. Говорил, что там они будут получать игровую практику. Я была против, и как вы знаете, ни один наш игрок в «Уфу» тогда не перешел. У него был пунктик — прославиться. Когда я ему дала список игроков, готовых к трансферу в «Спартак», он даже не смотрел. Говорил: «Дайте нашим парням прославиться». Нариману, другим скаутам. Газизов нас очень утомил, мы до сих пор расхлебываем последствия его работы. Помимо того, что он никудышный спортивный директор, он ещё и как гендиректор не работал. Его не интересовала коммерция. Полный ноль, абсолютно.

На чьей вы стороне в этом конфликте? Или имеем дело с историей про жабу и гадюку?