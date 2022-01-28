Массажист Кокорина — о Салиховой: «Кто она вообще такая?»

Сергей Колесников, массажист нападающего «Фиорентины» , отреагировал на критику в свой адрес со стороны Заремы Салиховой, которая является спутницей владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Я не хочу ничего говорить на эту тему. Кто она вообще такая и с чего это вдруг опять возникло? Непонятно. Столько статей ведь уже было написано на эту тему и сломано копий, пока я еще был в этом злополучном «Спартаке». Поэтому я не буду ничего комментировать, хватит с меня.