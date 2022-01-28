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Массажист Кокорина — о Салиховой: «Кто она вообще такая?»

сегодня, 14:08

Сергей Колесников, массажист нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, отреагировал на критику в свой адрес со стороны Заремы Салиховой, которая является спутницей владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Я не хочу ничего говорить на эту тему. Кто она вообще такая и с чего это вдруг опять возникло? Непонятно. Столько статей ведь уже было написано на эту тему и сломано копий, пока я еще был в этом злополучном «Спартаке». Поэтому я не буду ничего комментировать, хватит с меня.

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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
сегодня в 16:18
Ну как же, она ведь это.."добилась, а ты ничего в жизни не добился, вот и завидуешь!"
kust07
kust07
сегодня в 16:04
Правильно,что говорить,тема уже заезженная
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:48, ред.
Кто она? У нас тут за чёткие характеристики личности банят... Но можно спеть песенку : "...очень уважаю шлю...шлю приветик"!
старина
старина
сегодня в 15:22
Ты тоже никто,как и она и твое тело для массажа
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 15:08
Кто такая Салихова,чтобы ее мнение печатать на сайтах?Непонятно всё это.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 14:52
Ключевое слово злополучный спартак.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:48
массажист нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина,
Занавес!!!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:42
Просто лезет не в свое дело.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 14:39
Сам кокорин по сути никто, а его массажист тем более
Cat01
Cat01
сегодня в 14:39
Интересный ответ
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:34
Кокорин- массажисту: - Ты не ф курсе, кто такая? Вроде где- то на тусе её видел, может, в Монако? Навёл бы справки, может, автограф ей дать?
Или что нибудь другое...
Байкал-38
Байкал-38 ответ Главный судья (раскрыть)
сегодня в 14:30, ред.
Вторая часть этого предложения ещё круче!
... и с чего это вдруг опять возникло?
Он её даже за человека не считает!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 14:29
Новый уровень крутости - работать в "Спартаке и не знать кто такая Зарема Салихова. Чак Норрис уже где-то близко.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 14:28
Молодец мужик правильно сказал!
Интересно Федун сам с Заремы снял намордник или сама отвязалась?
Главный судья
Главный судья
сегодня в 14:28
"кто она вообще такая" сказал массажист Саши Кокорина))) ржу не могу)))))
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 14:26
Он её с удовольствием бы отмассировал 😀
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:11, ред.
Эта женщина, - больные фантазии Федуна !!!)
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