Пресс-служба «Вест Бромвича» сообщает, что новым главным тренером клуба стал .

Контракт с 61-летним специалистом подписан на 18 месяцев. Последним местом работы Брюса был «Ньюкасл».

We are delighted to announce the appointment of Steve Bruce as Manager on an 18-month contract.



Welcome, Steve. 💙🤍

WBA