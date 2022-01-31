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Сборную Польши возглавил бывший вратарь, который хотел работать в России. Но не тот, о ком вы подумали

вчера, 19:27
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Чеслав Михневич будет готовить поляков к матчу с Россией.

Пристальный интерес к судьбе сборной Польши

При иных обстоятельствах эпопея со сменой тренера в сборной Польши не стала бы так широко освещаться в российских СМИ, если бы не маячащая на горизонте схватка с «Кадрой» за право поехать на чемпионат мира в Катар. До встречи в «Лужниках» осталось меньше двух месяцев, ровно столько времени в распоряжении нового главного тренера сборной Польши Чеслава Михневича, чтобы подготовить команду к важнейшему матчу.

Паулу Соуза оказался не самым надежным мужчиной и внезапно бросил сборную Польши в конце прошлого года ради работы в бразильском «Фламенго». Португалец получил ворох заслуженных антикомплиментов за свой поступок, а Польский футбольный союз оказался перед лицом проблемы, на решение которой потребовалось больше месяца.

Наверняка претендовал бы на работу в сборной Польши Станислав Черчесов, если бы не поспешил присоединиться к «Ференцварошу». Звали Фабио Каннаваро и получил отказ, еще пару недель назад активно обсуждалась кандидатура Андрея Шевченко, но и его не получилось назначить. На финишной прямой выбирали уже между местными специалистами Адамом Навалкой, который работал со сборной с 2013-го по 2018-й, и Чеславом Михневичем, в прошлом возглавлявшим молодежку.

Чеслав Михневич — новый главный тренер сборной Польши

Польский футбольный союз остановил свой выбор на кандидатуре 51-летнего Чеслава Михневича, который будет руководить «Кадрой» в игре со сборной России. Вот как прокомментировал это назначение глава польского футбола Цезари Кулеша:

Я принял решение назначить Чеслава Михневича главным тренером сборной Польши. Мы подписали контракт до конца 2022 года с возможностью продления. Я считаю, что это лучший выбор для нашей команды перед лицом предстоящих вызовов. Мы думаем только о Москве!

Кстати, Михневич недавно побеждал в Москве, а еще он мог возглавить московский клуб. Но давайте обо всем по порядку.

Побеждал «Спартак» и мог возглавить «Динамо»

- Рожденный в СССР. Тренеры сборных России и Польши появились на свет в одной стране: Валерий Карпин — в эстонской Нарве, Чеслав Михневич — в Гродненской области Беларуси. И вот как это вышло:

Моего деда по материнской линии по окончании Второй мировой войны Иосиф Сталин выслал в Сибирь. После его смерти поляки получили возможность вернуться домой, но дедушка не захотел, на тот момент он уже жил в Беларуси. А вот моя мама со своим другом уехали. Когда мама была беременной, она приехала назад, дед предложил остаться, и я родился в Березовке. Но через два месяца после моего рождения папа забрал нас в Польшу. Потом я каждое лето ездил к деду на каникулы, проводил там детство, много разговаривал на русском языке.

- Значимой футбольной карьерой Михневич похвастаться не может: преимущественно играл в низших польских лигах. Чеслав — бывший вратарь, как и Станислав Черчесов, с которым он знаком лично.

- Михневич начинал тренером вратарей, но уже успел поработать главным с десятком польских клубов и молодежной сборной Польши. Чеслав приводил к победам в чемпионате «Заглембе» (2006/07) и «Легию» (2020/21), выигрывал Кубок Польши с «Лехом» (2003/04).

- Польский тренер редко надолго задерживался на одном месте. Самые продолжительные периоды работы у Михневича были в «Лехе» (2003-2006) и молодежной сборной Польше (2017-2020).

- Осенью 2019-го московское «Динамо» отправило в отставку Дмитрия Хохлова и подыскивало тренера ему на замену. Якобы «бело-голубые» рассматривали тренера польской молодежки, однако Кирилл Новиков проявил себя с приставкой «исполняющий обязанности» и позже был утвержден на посту.

- В качестве главного тренера сборной Польши U21 Михневич встречался с молодежной сборной России в отборочном турнире Евро. В Екатеринбурге сыграли 2:2, а дома поляки победили 1:0.

- Последнее место работы Михневича — польская «Легия», из которой он был уволен в октябре из-за неудовлетворительных результатов. А ведь в Лиге Европы команда Михневича стартовала с двух побед со счетом 1:0 над «Спартаком» и «Лестером», причем «красно-белых» обыграли в Москве благодаря позднему голу Кастрати.

- В конце прошлого года Чеслав Михневич буквально напрашивался на работу в России, причем был готов рассмотреть варианты не только в РПЛ, но и в ФНЛ:

Я слежу за РПЛ. В прошлом сезоне «Спартак», если не ошибаюсь, уступал «Зениту» всего 4 очка по весне, вёл борьбу за чемпионство. И я был уверен, что в этом году клуб сможет побороться за титул. Я говорю на русском языке, понимаю русских людей и их менталитет. В детстве каждое лето жил у деда в Белоруссии. Мне было бы интересно проверить силы в России. Работа с клубом из вашей страны — моя мечта. Если это будет клуб с задачами выйти в РПЛ, такой вариант я бы с удовольствием рассмотрел. «Спартак» – это великий клуб! Для меня было бы честью получить предложение возглавить его.

- Михневич в своей тренерской карьере ни разу не проигрывал командам из России: одна ничья 2:2 и четыре победы со счетом 1:0 над «Ахматом» (дважды в Кубке УЕФА), «Спартаком» (в Лиге Европы) и молодежной сборной. Не удивлюсь, если эту статистику тоже учитывали, назначая Чеслава Михневича главным тренером сборной Польши в преддверии схватки со сборной России в стыках ЧМ-2022.

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Все комментарии
Евгений Сибель
Евгений Сибель
сегодня в 02:01
Чую что это плохая ставка. Из разряда нашего Карпина. Просто выбрали первого удобного.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 20:15
Статистика ни о чём не говорит. Карпин с ребятами сломает ту статистику, Россия победит.
Ags_0701
Ags_0701
вчера в 19:56
тот, о ком мы подумали, через полгода освободится, проиграв чемпионат с Ференцварошем, и опять будет готов возглавить какую-нибудь сборную)))
1 984
1 984 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 19:46, ред.
Полностью согласен! Из Москвы часто забывают о востоке. А хотя бы в день финала все должны быть в равных условиях. И дедлайн должен быть не в 17, а в 12 по Москве. Люди живут не только в Новосибирске или на Байкале, но и на Сахалин, и на Камчатке.
протон
протон
вчера в 19:33
Очень интересная статья.
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