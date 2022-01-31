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Лэмпард возглавил «Эвертон»

сегодня, 16:43

Пресс-служба «Эвертона» объявила о назначении Фрэнка Лэмпарда на должность главного тренера клуба.

Контракт с 43-летним специалистом подписан до лета 2024 года. Свой первый матч во главе «Эвертона» Лэмпард проведёт в рамках четвертого раунда Кубка Англии против «Брентфорда» на «Гудисон Парк» в субботу, 5 февраля.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 18:24
Больших высот он вряд ли добьется.
sash71
sash71
сегодня в 18:20
Френк имеет достаточный опыт на посту тренера так, что с Эвертоном у него должно все получится. Удачи и успеха !
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 18:16
Удачи на новом поприще
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 17:55
Франк, а почему не в Самару ?
протон
протон
сегодня в 17:41
Искренне желаю ему удачи! В Челси по сути не хватило опыта, но временами команда выдавала неплохие матчи. Возможно сделав работу над ошибками выдаст хороший результат в Эвертоне, а там может и обратно в Челси)
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:40
Хоть у Эвертона и в 2.5 раза дешевле состав чем у шейхов, всё равно верю в Френка, удачи ему
allemz
allemz
сегодня в 17:28
Эвертону никто и ничего не поможет с безыдейным управлением, тратят на уровне топ-4, собирая сбитый шлак, а результат всё также только по ночам снится. Идеологию себе купите, а не кого попало игроков и тренеров
n4hganhy23cm
n4hganhy23cm
сегодня в 17:22
Там Ляча только что всему соккеру привет передала
Ironigor
Ironigor ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 17:22
Они и сами наверняка не знают. Просто перемудрили .
Программа, - " Очевидное - невероятное " !!!) ☝😜
Ironigor
Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 17:19
Что-то перемудрили . Я например тоже не понимаю. И варианты есть, ещё и да/ нет , без ставок очков.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:19
Что за новь в линии, с чем её едят и как ставить ставку?
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 17:08
А как правильно заполнять??? Хоть вкратце объясните.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Gelious (раскрыть)
сегодня в 17:05
Ещё бы сказал,что Чави лучше Френка. Лэмп,как и Джерард - люди с Большой Буквы,доказавшие свою состоятельность на поле, хотя конечно лишены были Липовых Мячей,которые раздают в последнее время лишь двум персонам,так же и тренеры пусть ещё не топ-уровня,но однозначно смыслящие в тренерском цеху.
alexgurzan
alexgurzan
сегодня в 17:05
Всем добрый вечер.
Добавлено несколько событий в линию КП на сегодня.
a72eh8n9muhn
a72eh8n9muhn
сегодня в 17:04
Да там к нему вообще просто чудище добавилось
19:30
сегодня Израиль. Первый дивизион. Матчи 31.01.2022. Будет ли забито девять голов? 2 2
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 17:02
Френки покажи Пенсионера,что ты отличный тренер. Этот город должны тренировать квалифицированные специалисты,а не Фергюсон или тем более Руни.
Naherger
Naherger
сегодня в 17:02
Двойной дебют может получиться в этом матче... Ведь в брендфорд перешёл Эриксен
DXTK
DXTK ответ Gelious (раскрыть)
сегодня в 17:00
а что же тогда не Данкан Фергюсон? тем более фанаты не слишком любят Руни, так как быстро сфинтил в Манчестер в начале карьеры.
3qqsy7xp3pr6
3qqsy7xp3pr6
сегодня в 16:59
Какой-то неведомый зверь у вас в пустынной линии завёлся

Время Событие Вариант 1 Вариант 2
21:30
сегодня Эшторил — Пасуш де Феррейра. Одна из команд не забьёт. Да/Нет 1.5 2
протон
протон
сегодня в 16:59
Удачи этому тренеру, все у него получится.
Джеррард, Лэмпард…ещё вчера они выводили команды на поле , в роли капитанов.
Клуб в очень не простой ситуации сейчас, будет здорово, если сможет негативную тенденцию переломить.
Gelious
Gelious
сегодня в 16:56
Самому не верится, что говорю это, но даже Уейн Руни был бы лучше этого
DXTK
DXTK
сегодня в 16:55
с возвращением в АПЛ Фрэнки, удачи.......с ирисами, я заметил Лэмпард любит команды в синем.

Да не все получилось с Челси, пускай все удастся в Эвертоне.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:45
Может и вытащит команду...
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