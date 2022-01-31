Лэмпард возглавил «Эвертон»

Пресс-служба «Эвертона» объявила о назначении Фрэнка Лэмпарда на должность главного тренера клуба.
Контракт с 43-летним специалистом подписан до лета 2024 года. Свой первый матч во главе «Эвертона» Лэмпард проведёт в рамках четвертого раунда Кубка Англии против «Брентфорда» на «Гудисон Парк» в субботу, 5 февраля.
✍️ | Everton Football Club can confirm the appointment of Frank Lampard as the Club’s new manager.— Everton (@Everton) January 31, 2022
Программа, - " Очевидное - невероятное " !!!) ☝😜
Программа, - " Очевидное - невероятное " !!!) ☝😜
Добавлено несколько событий в линию КП на сегодня.
Добавлено несколько событий в линию КП на сегодня.
19:30
сегодня Израиль. Первый дивизион. Матчи 31.01.2022. Будет ли забито девять голов? 2 2
19:30
сегодня Израиль. Первый дивизион. Матчи 31.01.2022. Будет ли забито девять голов? 2 2
Время Событие Вариант 1 Вариант 2
21:30
сегодня Эшторил — Пасуш де Феррейра. Одна из команд не забьёт. Да/Нет 1.5 2
Время Событие Вариант 1 Вариант 2
21:30
сегодня Эшторил — Пасуш де Феррейра. Одна из команд не забьёт. Да/Нет 1.5 2
Джеррард, Лэмпард…ещё вчера они выводили команды на поле , в роли капитанов.
Клуб в очень не простой ситуации сейчас, будет здорово, если сможет негативную тенденцию переломить.
Джеррард, Лэмпард…ещё вчера они выводили команды на поле , в роли капитанов.
Клуб в очень не простой ситуации сейчас, будет здорово, если сможет негативную тенденцию переломить.
Да не все получилось с Челси, пускай все удастся в Эвертоне.
Да не все получилось с Челси, пускай все удастся в Эвертоне.