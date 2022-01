Лэмпард возглавил «Эвертон»

Пресс-служба «Эвертона» объявила о назначении на должность главного тренера клуба.

Контракт с 43-летним специалистом подписан до лета 2024 года. Свой первый матч во главе «Эвертона» Лэмпард проведёт в рамках четвертого раунда Кубка Англии против «Брентфорда» на «Гудисон Парк» в субботу, 5 февраля.

✍️ | Everton Football Club can confirm the appointment of Frank Lampard as the Club’s new manager.