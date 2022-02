Пресс-служба «Эвертона» сообщает, что бывший защитник «Челси» присоединился к тренерскому штабу .

До этого Эшли работал с молодёжью «Челси» и исполнял обязанности ассистента главного тренера молодёжной сборной Англии.

Everton can confirm the appointment of Ashley Cole as First-Team Coach.#EFC 🔵