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Лавров: «С грустью вспоминаю прошлые годы, когда у нас не было легионеров»

18 апреля 2022, 13:02

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказался о легионерах в российском футболе.

Иногда с грустью вспоминаю прошлые годы, когда у нас не было «варягов», легионеров и когда переход футболиста из одной команды в другую был целым событием. Если уж человек появлялся в «Спартаке», «Динамо», ЦСКА — у ЦСКА была особая статья — то там и оставался играть. В «Спартаке» для меня — это [Георгий] Джикия, капитан уже много лет, по-настоящему символ команды.

Да, легионеры забивают голы, показывают на эмблему, приветствуют трибуны, но что-то не то. Нет этого постоянства. Наверное, это жизнь, никуда от этого не деться. Если мы хотим развивать футбол, то в своем соку вариться неправильно. Но что-то ушло с той традиции. Надеюсь, вернется.

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Все комментарии
протон
протон
18 апреля в 19:01
Дочь из Нью-Йорка и падчерицу из Лондона забрал?
Или живут с варягами?
bashnat013
bashnat013
18 апреля в 19:01
Незнаю какой он футбол смотрел в России ,но когда играли Веретенников ,Есипов ,Нидергаус,Беркетов это был футбол и стадионы не вмещали всех желающих
Tex
Tex
18 апреля в 14:15
Адепт несменяемости и антиконкуренции...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
18 апреля в 13:54, ред.
Я хоть и не болельщик Спартака, но с грустью и удовольствием вспоминаю время, когда мы наслаждались игрой Гаврилова, Черенкова, чуть раньше Сальникова, Осянина, Ловчева, Дасаева и других реальных звёзд.

Мне тот спартаковский футбол очень нравился, и тогда Спартак реально доминировал по красоте футбола. А сейчас.....
shur
shur
18 апреля в 13:23
... прав Лавр, вчера Ракитич завалил Реалу со стандарта, радости полные штаны,
эмблему Севильи целовать, а потом проср-ли, мораль : " Не ту эмблему целовал,
за Барсу надо было играть" !!!
lotsman
lotsman
18 апреля в 13:09
Время меняется, нравы и порядки меняются.
Ironigor
Ironigor
18 апреля в 13:06
Дела давно минувших дней придания старины глубокой.
Это уже история. Хорошее доброе время !
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