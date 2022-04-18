Лавров: «С грустью вспоминаю прошлые годы, когда у нас не было легионеров»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказался о легионерах в российском футболе.

Иногда с грустью вспоминаю прошлые годы, когда у нас не было «варягов», легионеров и когда переход футболиста из одной команды в другую был целым событием. Если уж человек появлялся в «Спартаке», «Динамо», ЦСКА — у ЦСКА была особая статья — то там и оставался играть. В «Спартаке» для меня — это [Георгий] Джикия, капитан уже много лет, по-настоящему символ команды.

Да, легионеры забивают голы, показывают на эмблему, приветствуют трибуны, но что-то не то. Нет этого постоянства. Наверное, это жизнь, никуда от этого не деться. Если мы хотим развивать футбол, то в своем соку вариться неправильно. Но что-то ушло с той традиции. Надеюсь, вернется.