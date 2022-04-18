Камоцци назвал трёх лучших футболистов в истории «Спартака»

Франко Камоцци, советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвал лучших футболистов в истории «красно-белых».
Я считаю, что тройка лучших игроков «Спартака» за всю историю: Федор Черенков, Игорь Нетто, Никита Симонян. Я думаю, что они дали футболу вообще многое, даже если и играли во времена СССР. Они служили «Спартаку» и сборной СССР, показывая всему миру свой потенциал и мастерство.
Игорь Нетто - Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Европы, 5-и кратный чемпион СССР, трехкратный обладатель кубка, 12 раз признавался лучшим футболистом сезона а в 1957 вошел в десятку лучших игроков Европы!
Федор Черенков - 4 выигранных чемпионата и кубок, бронза Олимпиады, 4 раза признавался лучшим футболистом страны, рекордсмен по количеству игр за Спартак, 138 голов и 136 голевых!
Симонян Никита - 4 золота чемпионата, Олимпийский чемпион, 160 мячей (лучший бомбардир Спартака в его истории) в 244 играх за Спартак (тому же Дзюбе понадобилось сыграть почти в 2 раза больше!), 2 золотые медали и 3 кубка в качестве тренера Спартака!!!
Игорь Нетто - Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Европы, 5-и кратный чемпион СССР, трехкратный обладатель кубка, 12 раз признавался лучшим футболистом сезона а в 1957 вошел в десятку лучших игроков Европы!
Федор Черенков - 4 выигранных чемпионата и кубок, бронза Олимпиады, 4 раза признавался лучшим футболистом страны, рекордсмен по количеству игр за Спартак, 138 голов и 136 голевых!
Симонян Никита - 4 золота чемпионата, Олимпийский чемпион, 160 мячей (лучший бомбардир Спартака в его истории) в 244 играх за Спартак (тому же Дзюбе понадобилось сыграть почти в 2 раза больше!), 2 золотые медали и 3 кубка в качестве тренера Спартака!!!