Камоцци назвал трёх лучших футболистов в истории «Спартака»

Франко Камоцци, советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвал лучших футболистов в истории «красно-белых».

Я считаю, что тройка лучших игроков «Спартака» за всю историю: Федор Черенков, Игорь Нетто, Никита Симонян. Я думаю, что они дали футболу вообще многое, даже если и играли во времена СССР . Они служили «Спартаку» и сборной СССР , показывая всему миру свой потенциал и мастерство.