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Камоцци назвал трёх лучших футболистов в истории «Спартака»

18 апреля 2022, 14:55

Франко Камоцци, советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвал лучших футболистов в истории «красно-белых».

Я считаю, что тройка лучших игроков «Спартака» за всю историю: Федор Черенков, Игорь Нетто, Никита Симонян. Я думаю, что они дали футболу вообще многое, даже если и играли во времена СССР. Они служили «Спартаку» и сборной СССР, показывая всему миру свой потенциал и мастерство.

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Все комментарии
Alice Tract
Alice Tract
19 апреля в 11:47
Камоцци, конечно, авторитетный специалист в легендах Спартака.
ZIBO rock
ZIBO rock
18 апреля в 15:58
Пожалуй соглашусь!
Игорь Нетто - Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Европы, 5-и кратный чемпион СССР, трехкратный обладатель кубка, 12 раз признавался лучшим футболистом сезона а в 1957 вошел в десятку лучших игроков Европы!
Федор Черенков - 4 выигранных чемпионата и кубок, бронза Олимпиады, 4 раза признавался лучшим футболистом страны, рекордсмен по количеству игр за Спартак, 138 голов и 136 голевых!
Симонян Никита - 4 золота чемпионата, Олимпийский чемпион, 160 мячей (лучший бомбардир Спартака в его истории) в 244 играх за Спартак (тому же Дзюбе понадобилось сыграть почти в 2 раза больше!), 2 золотые медали и 3 кубка в качестве тренера Спартака!!!
berda2003
berda2003
18 апреля в 15:35
а эта макаронная рожа, т.н. советник спутницы, может знать, как играл мкртич погосович? тем более, как он стал олимпийским чемпионом, а теперь "управляет" рфс...
Ironigor
Ironigor
18 апреля в 15:24
Это авторитетное мнение историка по Спартаку !)
INGUSH
INGUSH
18 апреля в 15:07
Федор Черенков, Игорь Нетто, Никита Симонян
Маг_тм
Маг_тм
18 апреля в 15:01
Могли бы и запятые поставить. Фиг поймёшь, то ли федор черенков игорь, то ли нетто никита Симонян
drug01
drug01
18 апреля в 15:00
Можно и добавить...
Carl Lewis
Carl Lewis
18 апреля в 14:56
Может и так.
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