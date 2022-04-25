Радимов: «Вылет из Кубка России не скажется на „Зените“»

Бывший футболист «Зенита» поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Зенит» — лидер чемпионата. Конечно, они — фавориты. «Краснодар» играет дома, поэтому они могут создать проблемы «Зениту». В любом случае «Зенит» — фаворит. Однако игра будет непредсказуемой. Не думаю, что психологически скажется вылет из Кубка России от «Алании»: там психологически устойчивые футболисты, которые уже очень много поиграли на высоком уровне.