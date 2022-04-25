Радимов: «Вылет из Кубка России не скажется на „Зените“»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура РПЛ против «Краснодара».
«Зенит» — лидер чемпионата. Конечно, они — фавориты. «Краснодар» играет дома, поэтому они могут создать проблемы «Зениту». В любом случае «Зенит» — фаворит. Однако игра будет непредсказуемой. Не думаю, что психологически скажется вылет из Кубка России от «Алании»: там психологически устойчивые футболисты, которые уже очень много поиграли на высоком уровне.
Ну начнём по порядку.
Зенит приехав на северный Кавказ как в здравницу. А, что полюбоваться красивыми пейзажами, подышать горным воздухом и много чего другого, за чем многие и едут в эти края. Кстати я был во Владикавказе и знаю о чём говорю.
Мешало только одно это игра на кубок с местной командой.
Надо признать Зенит , а конкретно Семак пренебрежительно отнёсся к соперникам и выставил никакущих игроков, которые думали, что "дворовую" команду обыграют стоя. По сути стоя Зенит играл полтора тайма и только выпустив бразильцев на поле Зенит забегал. Но карма всё равно наказала Зенит.
Так, что вылетев из кубка у Зенита точно не будет желания малой кровью обыграть обескровленный Краснодар. Но если повториться кавказская история, то Семака надо будет гнать из клуба, если он не может привести зажравшихся "звёзд" в чувства.
Ну начнём по порядку.
Зенит приехав на северный Кавказ как в здравницу. А, что полюбоваться красивыми пейзажами, подышать горным воздухом и много чего другого, за чем многие и едут в эти края. Кстати я был во Владикавказе и знаю о чём говорю.
Мешало только одно это игра на кубок с местной командой.
Надо признать Зенит , а конкретно Семак пренебрежительно отнёсся к соперникам и выставил никакущих игроков, которые думали, что "дворовую" команду обыграют стоя. По сути стоя Зенит играл полтора тайма и только выпустив бразильцев на поле Зенит забегал. Но карма всё равно наказала Зенит.
Так, что вылетев из кубка у Зенита точно не будет желания малой кровью обыграть обескровленный Краснодар. Но если повториться кавказская история, то Семака надо будет гнать из клуба, если он не может привести зажравшихся "звёзд" в чувства.