Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Радимов: «Вылет из Кубка России не скажется на „Зените“»

вчера, 15:05
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Зенит» — лидер чемпионата. Конечно, они — фавориты. «Краснодар» играет дома, поэтому они могут создать проблемы «Зениту». В любом случае «Зенит» — фаворит. Однако игра будет непредсказуемой. Не думаю, что психологически скажется вылет из Кубка России от «Алании»: там психологически устойчивые футболисты, которые уже очень много поиграли на высоком уровне.

Все новости
Круговой: «„Зенит“ пока не чемпион, надо ещё сыграть»
Сегодня, 00:27
Крицюк: «Минувший тур показал, что мы уверенно движемся к цели»
Сегодня, 00:24
Радимов: «Хотелось бы больше интриги в конце чемпионата»
Вчера, 23:46
Силкин: «Команда Семака на голову сильнее»
Вчера, 23:30
Оздоев: «Сегодняшняя победа даст команде огромный импульс»
Вчера, 23:14
Сергеев: «Игра, наверное, была полностью под нашим контролем»
Вчера, 22:59
Сортировать
Все комментарии
Alice Tract
Alice Tract
вчера в 16:22
"Вылет из Кубка России не скажется на „Зените“"

Конечно, мы помним эту мантру - "задачи добиться серьезных результатов в (евро)кубке на ставилось, главное - стать чемпионом в этом году и побороться за (евро)кубок в следующем сезоне".
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:19
А тут с Радимовы не согласен. Вылет как раз таки скажется на Зените причём как мне кажется это будет видно по первому тайму в матче с Краснодаром.
Ну начнём по порядку.

Зенит приехав на северный Кавказ как в здравницу. А, что полюбоваться красивыми пейзажами, подышать горным воздухом и много чего другого, за чем многие и едут в эти края. Кстати я был во Владикавказе и знаю о чём говорю.
Мешало только одно это игра на кубок с местной командой.
Надо признать Зенит , а конкретно Семак пренебрежительно отнёсся к соперникам и выставил никакущих игроков, которые думали, что "дворовую" команду обыграют стоя. По сути стоя Зенит играл полтора тайма и только выпустив бразильцев на поле Зенит забегал. Но карма всё равно наказала Зенит.

Так, что вылетев из кубка у Зенита точно не будет желания малой кровью обыграть обескровленный Краснодар. Но если повториться кавказская история, то Семака надо будет гнать из клуба, если он не может привести зажравшихся "звёзд" в чувства.
ДСА
ДСА
вчера в 15:36
В Кубке Зенит экономил чилы, за что и поплатился.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:20
Удачи "быкам"!
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:18
Зенит победит в Краснодаре
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 