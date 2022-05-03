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Де Брюйне: «Гвардиола привел нас к успеху»

вчера, 18:43

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне высказался о главном тренере «горожан» Хосепе Гвардиоле.

Хосеп Гвардиола привел нас к успеху, но футболисты упорным трудом тоже для этого сделали немало. Не будем прислушиваться к тренеру или бросим работать — прогресса больше не добьемся. Мне нравится стиль его работы. Он не зацикливается на индивидуальных моментах, он смотрит как действует вся команда в целом.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:54
увидим, не долго осталось
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:29
Дальше будет видно.
vlasovca
vlasovca
вчера в 19:43
Еще про шейхов забыл.
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:07
Пусть доказывает это в противостоянии с Реалом в ЛЧ и сохранит позиции в АПЛ.
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:55
Гвардиола конечно талант но без игроков он нуль.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:47, ред.
Ещё ничего не ясно.
Лига чемпионов и Чемпионат ещё всё впереди.
И может всё случится, особенно в игре с Реалом.
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