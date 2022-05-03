Де Брюйне: «Гвардиола привел нас к успеху»

Полузащитник «Манчестер Сити» высказался о главном тренере «горожан» .

Хосеп Гвардиола привел нас к успеху, но футболисты упорным трудом тоже для этого сделали немало. Не будем прислушиваться к тренеру или бросим работать — прогресса больше не добьемся. Мне нравится стиль его работы. Он не зацикливается на индивидуальных моментах, он смотрит как действует вся команда в целом.