Де Брюйне: «Гвардиола привел нас к успеху»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне высказался о главном тренере «горожан» Хосепе Гвардиоле.
Хосеп Гвардиола привел нас к успеху, но футболисты упорным трудом тоже для этого сделали немало. Не будем прислушиваться к тренеру или бросим работать — прогресса больше не добьемся. Мне нравится стиль его работы. Он не зацикливается на индивидуальных моментах, он смотрит как действует вся команда в целом.
Лига чемпионов и Чемпионат ещё всё впереди.
И может всё случится, особенно в игре с Реалом.
Лига чемпионов и Чемпионат ещё всё впереди.
И может всё случится, особенно в игре с Реалом.