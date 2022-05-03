Анчелотти: «Матч с „Сити“ будет непростым, но „Реал“ уверен в своих силах»

Главный тренер «Реала» поделился мыслями перед ответным матчем с «Манчестер Сити» в 1/2 финала Лиги чемпионов. В первой встрече мадридцы уступили со счетом 3:4.

У команды все в порядке, все сфокусированы. У нас отличный шанс выйти в еще один финал Лиги чемпионов. Понимаем, что матч будет непростым, но мы уверены в своих силах. У нас небольшое отставание, но завтра мы это исправим.

Завтра мы увидим отличный матч между двумя отличными командами с отличными игроками. Для выхода в полуфинал Лиги чемпионов недостаточно лишь только горячего сердца и мотивации. Это важные компоненты, но этого недостаточно.

Есть множество индивидуальных аспектов. Для победы в Лиге чемпионов необходимо стечение определенных обстоятельств. Если мы завтра победим, это произойдет не из-за нашей мотивации или волшебной атмосферы, а благодаря нашей коллективной приверженности делу и индивидуальным качествам наших игроков.