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Анчелотти: «Матч с „Сити“ будет непростым, но „Реал“ уверен в своих силах»

вчера, 16:26
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити22:00 Не начался

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мыслями перед ответным матчем с «Манчестер Сити» в 1/2 финала Лиги чемпионов. В первой встрече мадридцы уступили со счетом 3:4.

У команды все в порядке, все сфокусированы. У нас отличный шанс выйти в еще один финал Лиги чемпионов. Понимаем, что матч будет непростым, но мы уверены в своих силах. У нас небольшое отставание, но завтра мы это исправим.

Завтра мы увидим отличный матч между двумя отличными командами с отличными игроками. Для выхода в полуфинал Лиги чемпионов недостаточно лишь только горячего сердца и мотивации. Это важные компоненты, но этого недостаточно.

Есть множество индивидуальных аспектов. Для победы в Лиге чемпионов необходимо стечение определенных обстоятельств. Если мы завтра победим, это произойдет не из-за нашей мотивации или волшебной атмосферы, а благодаря нашей коллективной приверженности делу и индивидуальным качествам наших игроков.

Ранее стало известно, кто рассудит матч «Реала» с «Сити».

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 19:20
В 1990-м также было ощущение, что бразилы вынесут аргов..., аннет - Каниджа сделал своё дело...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ allemz (раскрыть)
вчера в 19:14, ред.
К сведению: Челсаки тоже звонили...в приёмную... Говорят их также обнадёживали...
Mekail
Mekail
вчера в 18:00
Сложно Вам будет
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 17:27
Матч должен быть ярким.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:24
Шансы абсолютно равны.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ allemz (раскрыть)
вчера в 17:19
у-тю-тю)
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 17:18
Скорее всего будет голевая победа Реала.
112910415
112910415
вчера в 17:04
шансы есть
они есть у обоих соперников )
Caniggia
Caniggia
вчера в 16:57
Ощущение, что третьего чуда Реалу сотворить не удастся. Уж слишком легко МС забивал у себя дома и, по-хорошему, должен был громить Реал, если бы не собственная расслабленность. Такое же ощущение было после первого матча с ПСЖ в Париже, где ПСЖ просто смял Мадрид, не дав тому вообще ничего создать и сам не использовал кучу моментов, забив лишь в добавленное время. Тогда тоже сложилось впечатление, что Реал идёт на вылет уже в 1/8. Но в Мадриде все эти домыслы разрушил могучий Бензема, как и с Челси он с помощью другого великого мастера Модрича, вытащил Мадрид в полуфинал. Но здесь будет ещё более матёрый Сити, который, наверняка, учтёт печальный опыт Парижа и Челси. И вытащит ли Реал в третий раз Бензема животворящий - это очень большой вопрос. Не может один человек тянуть Реал уже который раз с соперниками высочайшего уровня. Ну посмотрим, во-всяком случае, шансы на проход в финал МС, представляются куда более весомыми.
Bensurr
Bensurr
вчера в 16:43
Вот Реал и накажет голубков
allemz
allemz
вчера в 16:30, ред.
Звонил в приемную дьявола, бес-секретарь сказал, что договор с Бензема уже истек.

Труби всеобщее отступление, Папа Карло
Loko57
Loko57
вчера в 16:28
Думаю Реал даст жару!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:27
Ставлю на Реал,он поинтересней!
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