Гвардиола: «Постараемся выйти в финал Лиги чемпионов второй сезон подряд»

Главный тренер «Манчестер Сити» поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против «Реала».

Завтра сыграют две отличные команды, все в этом убедились еще на прошлой неделе. «Реал» — чемпионы Испании, мы же бьемся за титул в своей лиге. Постараемся выйти в финал второй сезон подряд.

Первый матч уже в прошлом. Противостояние длится 180 минут, постараемся в защите сыграть лучше, чем в прошлый раз. Каждый из наших игроков к этому готов.

Наверное, мы должны сыграть лучше [чем в первом матче], но можем сыграть и намного хуже, чем неделю назад, и при этом все равно победить. Мы не можем отрицать, что моя оценка верна. Никто не знает, как все сложится. Иногда ты получаешь то, чего не заслуживаешь, а иногда не получаешь того, что заслужил. Мы должны сыграть невероятно хорошо и выиграть матч. Чтобы выбить «Реал», нужно провести на хорошем уровне оба поединка.