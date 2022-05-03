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Гвардиола: «Постараемся выйти в финал Лиги чемпионов второй сезон подряд»

вчера, 18:28
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити22:00 Не начался

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против «Реала».

Завтра сыграют две отличные команды, все в этом убедились еще на прошлой неделе. «Реал» — чемпионы Испании, мы же бьемся за титул в своей лиге. Постараемся выйти в финал второй сезон подряд.

Первый матч уже в прошлом. Противостояние длится 180 минут, постараемся в защите сыграть лучше, чем в прошлый раз. Каждый из наших игроков к этому готов.

Наверное, мы должны сыграть лучше [чем в первом матче], но можем сыграть и намного хуже, чем неделю назад, и при этом все равно победить. Мы не можем отрицать, что моя оценка верна. Никто не знает, как все сложится. Иногда ты получаешь то, чего не заслуживаешь, а иногда не получаешь того, что заслужил. Мы должны сыграть невероятно хорошо и выиграть матч. Чтобы выбить «Реал», нужно провести на хорошем уровне оба поединка.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:12
напрячься надо )
1 984
1 984
вчера в 19:43
Посмотрим получится или нет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:33
Кто пройдёт, не угадаешь!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:31
Шансы есть, но Реал против.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 19:24
Все для этого есть, надеюсь выйдем в финал.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 18:48
Тяжко МС будет..., впрочем как и Реалу. Одним словом - битва титанов, без иронии.
Cat01
Cat01
вчера в 18:43
До финала один шаг..
Сварожич
Сварожич
вчера в 18:31
Сложно будет
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:29
Как то постарайтесь
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