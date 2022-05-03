Сакки: «У „Ливерпуля“ нет игроков мирового класса»

Бывший тренер «Милана» Арриго Сакки заявил, что в «Ливерпуле» нет игроков мирового уровня.
У «Ливерпуля» нет игроков мирового класса. Когда Мохаммед Салах был в Италии, он был хорошим игроком, но не мирового класса.
Но они играют интенсивно и в очень высоком темпе.
Также недавно Сакки усомнился в современности стиля игры «Интера».
Насчет Азара и Бейла, ты еще скажи что они в сборных никчёмные и статы у них средненькие с полном шкафом трофеев и личных наград.
Азар лучший молодой и лучший всей лиги Франции, Англии, Бельгии. Дважды брал АПЛ и другие трофеи, ежегодно номинировался на звание лучшего. Созидал по 100+ голевых каждый сезон, забил и ассистировал за Челси больше чем Роналду в МЮ при САФе, наобводил более чем 2 тысячи раз за этот отрезок, в разы больше чем Неймар, Салах, Роналду вместе взятых.
Насчет Азара и Бейла, ты еще скажи что они в сборных никчёмные и статы у них средненькие с полном шкафом трофеев и личных наград.
Азар лучший молодой и лучший всей лиги Франции, Англии, Бельгии. Дважды брал АПЛ и другие трофеи, ежегодно номинировался на звание лучшего. Созидал по 100+ голевых каждый сезон, забил и ассистировал за Челси больше чем Роналду в МЮ при САФе, наобводил более чем 2 тысячи раз за этот отрезок, в разы больше чем Неймар, Салах, Роналду вместе взятых.