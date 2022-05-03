Сакки: «У „Ливерпуля“ нет игроков мирового класса»

Бывший тренер «Милана» заявил, что в «Ливерпуле» нет игроков мирового уровня.

У «Ливерпуля» нет игроков мирового класса. Когда Мохаммед Салах был в Италии, он был хорошим игроком, но не мирового класса.

Но они играют интенсивно и в очень высоком темпе.