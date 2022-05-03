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Сакки: «У „Ливерпуля“ нет игроков мирового класса»

вчера, 14:07

Бывший тренер «Милана» Арриго Сакки заявил, что в «Ливерпуле» нет игроков мирового уровня.

У «Ливерпуля» нет игроков мирового класса. Когда Мохаммед Салах был в Италии, он был хорошим игроком, но не мирового класса.

Но они играют интенсивно и в очень высоком темпе.

Также недавно Сакки усомнился в современности стиля игры «Интера».

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 19:07
в чём то и прав Сакки..
я не раз говорил, что нынешний Ливерпуль сделал Клопп!
тех же Салаха, Алисона, Робертсона, Трента , Вейналдума, Фабиньо, Мане и других раньше мало кто знал-слышал
Именно Клопп сделал из них Команду , возродил величие легендарного Ливерпуля!
112910415
112910415
вчера в 18:31
бесполезные это разговоры
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ allemz (раскрыть)
вчера в 18:30
Маразм, он в ваших рядах - по правой бровке бегает, жадничает ещё всё время... В Ливерпуле эти обязанности Салах исполняет
Asper
Asper
вчера в 18:08
Как хочешь называй, а вместе они команда ещё какого мирового уровня
Migelito
Migelito
вчера в 17:21
Главное тренер мирового уровня. Мне кажется, немец из любого буратины сделает игрока мирового уровня, ну а если нет. то хотя бы камин им растопит))
Ron09
Ron09 ответ Bensurr (раскрыть)
вчера в 16:52, ред.
Где они были и кем до прихода в Ливерпуль? Кто за них кроме Алиссона платил больше 50 млн?
Bensurr
Bensurr
вчера в 16:35
Бредятина, Алиссон, Ван Дейк,Мане,Салах, Трент,Робертсон, Тьяго, Жота, игроки не мирового уровня?
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 16:34
Не поняли смысл)) Удачи.
berda2003
berda2003
вчера в 15:46
завидует старый козёл, не поработал в англии,...
всё вешал макароны на уши землякам...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:36, ред.
Достаточно иметь команду мирового класса...
Это командный вид спорта...

А звезд мирового уровня пусть ПСЖ и Барселоны покупают...и бравируют ими....в 1/8-й финала ЛЧ...))))
Jake Fallop
Jake Fallop
вчера в 15:33
Главное, что Ливер команда мирового класса.... Футбол - командная игра, но эгоисты это не понимают....
Imrebellion
Imrebellion ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
вчера в 15:16, ред.
Причем тут пиар Азара и Бейла??? Наоборот у Ливерпуля хайп работает на запредельном уровне. То это всё Клопп из любого бревна создает команду, то без ВВД или Алиссона или Салаха или Трента или Мане и т.д. это уже не такой сильный коллектив. То это всё Энфильд и You Never walk alone!

Насчет Азара и Бейла, ты еще скажи что они в сборных никчёмные и статы у них средненькие с полном шкафом трофеев и личных наград.

Азар лучший молодой и лучший всей лиги Франции, Англии, Бельгии. Дважды брал АПЛ и другие трофеи, ежегодно номинировался на звание лучшего. Созидал по 100+ голевых каждый сезон, забил и ассистировал за Челси больше чем Роналду в МЮ при САФе, наобводил более чем 2 тысячи раз за этот отрезок, в разы больше чем Неймар, Салах, Роналду вместе взятых.
STVA 1
STVA 1 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 15:00
Надо ему Фифа подарить и пускай скилы игроков посмотрит))
sv_1969
sv_1969 ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 14:58
Скорую в студию)))
allemz
allemz
вчера в 14:56
Маразм
beefs
beefs
вчера в 14:43
а он понимает что такое игрок мирового уровня...
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 14:41
Как минимум Алиссон и Тьяго Алькантара
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 14:40
А он в последние годы носит очки?
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 14:35
Парень болен, уносите
Caniggia
Caniggia
вчера в 14:34
Не буду утверждать на счёт игроков мирового класса, но знаю точно, что Ливерпуль - это клуб мирового класса!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 14:27
"Когда Мохаммед Салах был в Италии, он был хорошим игроком, но не мирового класса".

Все это давно в прошлом, что касается Салаха. А в целом, если критиковать, то он не прав. Игроки Ливерпуля уже давно не "дети" в футболе: тот же Трент Александер-Арнольд очень рос в последние годы, посмотрите на его голевые передачи, как он видит футбольное поле. Может они не пиарятся, как другие футболисты (Азар, Бейл, Дибала - у них пиар гораздо сильнее, но они не играют как надо...), вот поэтому у них командная игра, а не игра с 37-летним атакующим полузащитником. Почти все футболисты Ливерпуля забивают, даже вратарь Алиссон забил победный гол в прошлом сезоне, в последние секунды встречи. Для них не важно у кого пиар сильнее, для них важна командная игра.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 14:23
Что за бред этот старый маразматик несёт? Кто такие тогда Мохаммед Салах, Садио Мане, Вирджил Ван Дейк, Трент Александр-Арнольд, Робертсон и т.д.? Разве это не мировой класс?
Elliada
Elliada
вчера в 14:16
В футболе важна команда и хороший тренер, а не отдельные игроки. Поэтому МС и Ливерпуль впереди планеты всей
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:09
Он и так справляется...
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