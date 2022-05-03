Модрич: «Мы должны показать всем, что „Реал“ — лучший клуб в мире» !

Полузащитник «Реала» высказался перед ответным матчем с «Манчестер Сити» в 1/2 финала Лиги чемпионов. В первой встрече мадридцы уступили со счетом 3:4.

Настроение в команде хорошее, с нетерпением ждем матча. Знаем, что от нас требуется. Понимаем, что для нас это будет один из самых важных матчей сезона, то есть сыграть нужно будет на максимуме. Усердно работаем и готовы сыграть за место в финале.

Мы всегда играем с верой в свои силы и очень энергично. Мы должны показать всем, что мы «Реал» — лучший клуб в мире. Болельщики должны включиться в игру с первых минут, они всегда сильно влияют на ход наших матчей.