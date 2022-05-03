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Модрич: «Мы должны показать всем, что „Реал“ — лучший клуб в мире»

вчера, 16:32
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити22:00 Не начался

Полузащитник «Реала» Лука Модрич высказался перед ответным матчем с «Манчестер Сити» в 1/2 финала Лиги чемпионов. В первой встрече мадридцы уступили со счетом 3:4.

Настроение в команде хорошее, с нетерпением ждем матча. Знаем, что от нас требуется. Понимаем, что для нас это будет один из самых важных матчей сезона, то есть сыграть нужно будет на максимуме. Усердно работаем и готовы сыграть за место в финале.

Мы всегда играем с верой в свои силы и очень энергично. Мы должны показать всем, что мы «Реал» — лучший клуб в мире. Болельщики должны включиться в игру с первых минут, они всегда сильно влияют на ход наших матчей.

Ранее стало известно, кто рассудит матч «Реала» с «Сити».

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 02:43
Уж постарайтесь
FenixSL
FenixSL
вчера в 17:55
а когда опять докажут
хейтеры дальше будут придираться
суууудьи, состав соперника, повезло, отскочили
ахахахаххаах
Накир
Накир
вчера в 17:46
Сложно будет
ДСА
ДСА
вчера в 17:25
Пора Модричу на пенсию.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 17:12
"Лысого Шарлатана" обыграть? Флаг Вам туда) В руки)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:05
То что лучший и так все знают...
А кто не знает - узнают завтра...
112910415
112910415
вчера в 16:55
есть шансы, и они реальны !
Hamman
Hamman ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 16:52
При нормальном судействе дальше пройдет сильнейший!
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:48
Модрич: «Мы должны показать всем, что „Реал“ — лучший клуб в мире» !

Модрич с детства за Реал !)
d7uzk5vb9a2v
d7uzk5vb9a2v
вчера в 16:48
Желаю победы Реалу
Bensurr
Bensurr
вчера в 16:43
Додави денежний мешок докажите это.
ABir
ABir
вчера в 16:41
Если по сумме результатов Реал пройдёт в финал, то он действительно лучший
Cat01
Cat01
вчера в 16:39
Был раньше да а теперь?
Elliada
Elliada
вчера в 16:36
Единственное, что меня беспокоит - это судейство. При нормальном судействе МС пройдет дальше
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