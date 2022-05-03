Каррера: «„Спартак“ должен организовать чемпионский коридор для „Зенита“»

Бывший тренер «Спартака» считает, что «красно-белые» должны организовать чемпионский коридор для «Зенита». Команды сыграют между собой 15 мая.

Должен ли «Спартак» организовать чемпионский коридор для «Зенита» 15 мая? Я считаю, что да. Даже если между командами существует соперничество, нет ничего плохого в том, чтобы отдать должное и поаплодировать победителям — «Зениту»! Кстати, команды так делают это во многих лигах и даже в финалах Лиги чемпионов!