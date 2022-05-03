Каррера: «„Спартак“ должен организовать чемпионский коридор для „Зенита“»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что «красно-белые» должны организовать чемпионский коридор для «Зенита». Команды сыграют между собой 15 мая.
Должен ли «Спартак» организовать чемпионский коридор для «Зенита» 15 мая? Я считаю, что да. Даже если между командами существует соперничество, нет ничего плохого в том, чтобы отдать должное и поаплодировать победителям — «Зениту»! Кстати, команды так делают это во многих лигах и даже в финалах Лиги чемпионов!
Ранее глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что «красно-белые» не будут устраивать чемпионский коридор «Зениту».
Дзюбу - тройными пинками и тумаками!
Дзюбу - тройными пинками и тумаками!
Коридор был уже...в первом круге.....при чём во время игры...7:1...
Коридор был уже...в первом круге.....при чём во время игры...7:1...
Какой коридор?
Окромя с посвящением...))
Какой коридор?
Окромя с посвящением...))
Вот и высказал мысль после горячительных напитков )))
А вообще, хотят ли болельщики Зенита "чемпионский коридор" от игроков Спартака? Сомневаюсь. Вообще не понимаю, в чём смысл такого презента. Да еще на стадионе соперника, при своих фанатах. Пусть в АПЛ это практикуют, в России такие коридоры не пользуются успехом.
Вот и высказал мысль после горячительных напитков )))
А вообще, хотят ли болельщики Зенита "чемпионский коридор" от игроков Спартака? Сомневаюсь. Вообще не понимаю, в чём смысл такого презента. Да еще на стадионе соперника, при своих фанатах. Пусть в АПЛ это практикуют, в России такие коридоры не пользуются успехом.