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Каррера: «„Спартак“ должен организовать чемпионский коридор для „Зенита“»

вчера, 17:38
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит15.05.2022 в 16:30 Не начался

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что «красно-белые» должны организовать чемпионский коридор для «Зенита». Команды сыграют между собой 15 мая.

Должен ли «Спартак» организовать чемпионский коридор для «Зенита» 15 мая? Я считаю, что да. Даже если между командами существует соперничество, нет ничего плохого в том, чтобы отдать должное и поаплодировать победителям — «Зениту»! Кстати, команды так делают это во многих лигах и даже в финалах Лиги чемпионов!

Ранее глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что «красно-белые» не будут устраивать чемпионский коридор «Зениту».

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Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
сегодня в 02:49
через мой труп только
DaslerU
DaslerU
сегодня в 01:05
Может уже хоть сегодня хватит с Запада тащить в Россию разную ересь? Какой чемпионский коридор ещё? отродясь на нашей земле этого мракобесия не было.
морозз
морозз
вчера в 22:34
Слишком большие противоречия в умах …как футболистов обеих команд, так и их спонсоров и руководителей! Поэтому здесь не коридор а глубокое и страшное подземелье, в котором друг против друга с булыжниками стоят непримиримые враги!
санек002
санек002 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 22:10
Я Б С НОГИ И ПО ММ
ол
ол
вчера в 22:07
Бред. Какой коридор и куда? Спартак если не выйграет вот это и будет коридор. А там посмотрим.
makkie
makkie ответ minai (раскрыть)
вчера в 21:23
Оптимальный вариант )))
Дзюбу - тройными пинками и тумаками!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:09, ред.
Не надо никаких коридоров....
Коридор был уже...в первом круге.....при чём во время игры...7:1...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:58
Ха-ха!

Какой коридор?

Окромя с посвящением...))
Ron09
Ron09
вчера в 20:25, ред.
Зенит на следующий год не только не выйдет из группы Лч но и не зайдёт, хоть что-то положительное того что продолжалось десятилетиями... У нас нет футбола как хоккея в Бразилии. Только внутренний чемпионат. Вобщем-то надо сделать раз в 4 года участие команд Рпл в еврокубках может начнут играть
minai
minai
вчера в 20:23
Это когда игроки Зенита идут по одному через "коридор" спартаковских и те наносят удары пинками и руками по голове ?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:44
Какой ещё коридор, на это раз победа может стать более внушительным чем 7:0, это будет мощный коридор.
ABir
ABir
вчера в 19:41
А до Спартака это кто-нибудь делал? Похоже Камера несёт какую-то пургу
beefs
beefs
вчера в 19:30
а в России нет такой традиции...
МапС
МапС
вчера в 19:26
Какой коридор? Если только подна94 получится.
makkie
makkie
вчера в 19:22
Массимо отдыхает на майские, а журналисты всё названивают ему.
Вот и высказал мысль после горячительных напитков )))

А вообще, хотят ли болельщики Зенита "чемпионский коридор" от игроков Спартака? Сомневаюсь. Вообще не понимаю, в чём смысл такого презента. Да еще на стадионе соперника, при своих фанатах. Пусть в АПЛ это практикуют, в России такие коридоры не пользуются успехом.
pomor45
pomor45
вчера в 19:17
Коридор с 10 места нельзя считать признаком благородства.
lotsman
lotsman ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 19:16
Дзюбе, в его духе и с превеликим удовольствием?!!!)) Так вот откуда Дзюба всего нахватался. Он же воспитанник Спартака.))
Сергей19
Сергей19
вчера в 19:03
Обойдуться без чемпионского коридора!
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 18:38
Ещё чего!кому надо пусть в соцсетях отдельно поздравляют
lotsman
lotsman
вчера в 18:14
Чепуха какая то. Не нужен нам никакой коридор. Зенит без коридора выиграет.
112910415
112910415
вчера в 18:00
вроде нет такой традиции
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 17:46, ред.
Дзюбе с превеликим удовольствием организовали бы коридор в его духе
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:45
Что это опять какой-то заморский ритуал ??!
izrafel
izrafel
вчера в 17:44
Не нужен он никому
Cat01
Cat01
вчера в 17:40
Он готов сделать
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