Руй Витория — о «Спартаке»: «Горько-сладкий, странный опыт работы»

Бывший тренер «Спартака» вспомнил о периоде работы в московском клубе.

Время, которое я провёл в «Спартаке» — это горько-сладкий, странный опыт. Я приехал с мыслью, что клуб снова будет побеждать, мы вышли в 1/8 финала Лиги Европы. Это был большой вызов, потому что мы соревновались с «Зенитом», ЦСКА , «Локомотивом», «Динамо»… Однако возникли серьезные проблемы: трансферов не было, а 7–8 важных людей покинули структуру клуба — спортивный директор, директор по коммуникациям… Не думаю, что клуб высокого уровня может добиться успеха за один сезон таким образом. Жаль, потому что это фантастический клуб с отличными болельщиками и отличными игроками.