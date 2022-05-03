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Руй Витория — о «Спартаке»: «Горько-сладкий, странный опыт работы»

вчера, 17:15

Бывший тренер «Спартака» Руй Витория вспомнил о периоде работы в московском клубе.

Время, которое я провёл в «Спартаке» — это горько-сладкий, странный опыт. Я приехал с мыслью, что клуб снова будет побеждать, мы вышли в 1/8 финала Лиги Европы. Это был большой вызов, потому что мы соревновались с «Зенитом», ЦСКА, «Локомотивом», «Динамо»… Однако возникли серьезные проблемы: трансферов не было, а 7–8 важных людей покинули структуру клуба — спортивный директор, директор по коммуникациям… Не думаю, что клуб высокого уровня может добиться успеха за один сезон таким образом. Жаль, потому что это фантастический клуб с отличными болельщиками и отличными игроками.

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 06:51
Такое может написать фантастический человек .
Браво, Руй Виттория!
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
сегодня в 02:53
прости нас Руй Витория...
протон
протон
вчера в 21:46
Руй отличный тренер
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:28
Про Руя уже все и забыли....
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:00
Наш парень. по духу спартаковец! Подарил нам приятные моменты с Наполи, за что товарищу спасибо!
Извинения прицепом...)
Dima salev
Dima salev
вчера в 20:40
При Руй Спартак в еврокубки не позорился как раньше , даже показали как топ клуб Европы
berda2003
berda2003
вчера в 19:46
хороший человек - попал в окружение козлов...
Kolenok
Kolenok
вчера в 18:46
Хороший мужик Руй.
minai
minai
вчера в 18:30
Ты сделал всё, что мог, Руй Витториа.
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:29, ред.
Что не делается - всё к лучшему. Думаю, сейчас Руй об уходе не жалеет и даже рад. Так как в 1/8 ЛЕ ему бы всё равно сыграть не пришлось и наши клубы отстранены от еврокубков. Думаю, ему уже не было бы со спортивной точки зрения, интересно работать в Спартаке лишь для достижения каких-то внутрироссийских результатов. Разве что бабло могло бы согревать его душу, как сейчас греет Ваноли, который всеми путями хочет доказать, что он классный тренер и удержаться в Спартаке.
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:21
Жалко мужика
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 18:15
Порядочный человек
Asper
Asper
вчера в 18:12
Чего-чего, а опыта там от души хапнешь, жизненного.
Loko57
Loko57 ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 18:05, ред.
Великий Ваноли)))
Loko57
Loko57
вчера в 18:04
Он хотел сказать:"Позор этим неадекватам", - но чувство такта не позволило!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:51
Странностей в спартаке хоть отбавляй.
112910415
112910415
вчера в 17:47
скверно приняли мужика (
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:39
Насчёт чехарды в руководстве соглашусь. Различного рода директоры меняются по 3 штуки в год. Причём иногда ходит по кругу, наступая на старые грабли.
А вот насчёт отличного состава можно спорить. Отличные игроки всегда могут дать результат...
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 17:25
Уволили?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:22
Какой после этого нормальный приедет сюда тренеровать
makkie
makkie
вчера в 17:19
Подставили Руя в угоду собственным интересам.
Спасибо за 1/8 ЛЕ - это была прекрасная европейская кампания с двумя победами над Наполи!
asraeil
asraeil
вчера в 17:18
Да уж...хорошо сказал
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