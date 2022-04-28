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Райола отреагировал на новость о собственной смерти

вчера, 16:20

Футбольный агент Мино Райола отреагировал на новость о своей смерти.

Сообщаю свое текущее состояние здоровья для тех, кому интересно: я в ярости! Второй раз за четыре месяца меня убивают. Похоже, я научился воскресать.

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21 апреляВадим Багров в блоге Футбол и деньгиКомментарии17
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Все комментарии
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 20:06
да врёт он всё. Он сказал, что не умер и вы все поверили?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 18:53
Так сделал бы на радостях скидку на Холланда.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:42
Наверное сам утку и подкинул.
112910415
112910415
вчера в 17:21
много ещё работы ! )
David Young
David Young ответ Bensurr (раскрыть)
вчера в 17:04
Каждому человеку суждено умереть, однако убеждён что жадность не является причиной по которой кому-либо стоит желать, и вообще такие вещи лучше держать при внутри себя, публично не высказывать, информационное поле в идеале должно быть полностью свободно от этого, или хотя бы настолько свободно насколько это возможно.
Bensurr
Bensurr ответ David Young (раскрыть)
вчера в 16:58
Да зажрался он
Parma1972
Parma1972
вчера в 16:53
Ярость ни к чему, нужно брать пример с классика Марка Твена:
Сообщения о моей смерти сильно преувеличены.
David Young
David Young ответ Bensurr (раскрыть)
вчера в 16:47
Очень жестоко с Вашей стороны желать ему этого.
1 984
1 984
вчера в 16:45
Долго будет жить!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:45
Кто-то этого хочет
Bensurr
Bensurr
вчера в 16:42
Желаю ему смерти
Elliada
Elliada
вчера в 16:35
Так он живой.
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:35
Два раза это сильно
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:32
Перебольшили с фейками.
протон
протон
вчера в 16:27
Прям как с Жириновским
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 16:27
Там, скорее, Доннарумму с Холандом кондрашка хватит от таких новостей - кто им жирные контракты выбивать станет?)
Толстопузый хитрец ещё их детей в гранды пристраивать будет
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 16:21
Это гнусно так поступать! Здоровья Райоле!!!
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