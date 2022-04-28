Райола отреагировал на новость о собственной смерти

Футбольный агент Мино Райола отреагировал на новость о своей смерти.
Сообщаю свое текущее состояние здоровья для тех, кому интересно: я в ярости! Второй раз за четыре месяца меня убивают. Похоже, я научился воскресать.
Футбольный агент Мино Райола отреагировал на новость о своей смерти.
Сообщаю свое текущее состояние здоровья для тех, кому интересно: я в ярости! Второй раз за четыре месяца меня убивают. Похоже, я научился воскресать.
Сообщения о моей смерти сильно преувеличены.
Сообщения о моей смерти сильно преувеличены.
Толстопузый хитрец ещё их детей в гранды пристраивать будет
Толстопузый хитрец ещё их детей в гранды пристраивать будет