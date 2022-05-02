Игроки «Атлетико» не хотят устраивать чемпионский коридор для «Реала»

1651481045

02 мая 2022, 11:44

Футболисты «Атлетико» не хотят устраивать чемпионский коридор для «Реала».

8 мая команды сыграют между собой в матче 35-го тура Ла Лаги.

Почти все подопечные Диего Симеоне выступают против этой идеи и не хотят чествовать своих принципиальных соперников.