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Игроки «Атлетико» не хотят устраивать чемпионский коридор для «Реала»

02 мая 2022, 11:44
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал08.05.2022 в 22:00 Не начался

Футболисты «Атлетико» не хотят устраивать чемпионский коридор для «Реала».

8 мая команды сыграют между собой в матче 35-го тура Ла Лаги.

Почти все подопечные Диего Симеоне выступают против этой идеи и не хотят чествовать своих принципиальных соперников.

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Все комментарии
Maximus_01
Maximus_01
вчера в 07:18
Журналист: а вы в курсе, что Атлетико Мадирд не будет коридор устраивать?
Реал: кто такие Атлетико Мадрид, нет не слышали про них! знаем, что им сунем по самое не хочу
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
02 мая в 23:38
Я думаю, что это утка и все будет. Даже Барса делала такой коридор Реалу, а там еще больше ненависти друг к другу. Ну а если нет, то я тоже буду не против этого. В футболе должны быть принципы, должна быть неприязнь. Вон раньше во время матчей Арсенала и МЮ искры летали и было интересно. А сейчас это матч унылых толерастов. Нет уже ненависти, нет того накала, нет страсти и борьбы, обычный матч . Так что, пусть Атлеты делают как считают нужным, в жтом я их поддержу
протон
протон
02 мая в 19:54
Их право, главное, что Мадрид уже чемпион, а будет Атлетико делать коридор или же нет, это уже второстепенное.
Forever77
Forever77
02 мая в 19:29
Катлеты они такие...
Nohcho 1987
Nohcho 1987
02 мая в 17:25
Соперничество должно быть вовремя матча, причем спортивного характера. А это, уже девичьи капризы...
Gelious
Gelious
02 мая в 17:24
Принципиальный соперник, блин. Не того калибра команда
Hamman
Hamman
02 мая в 17:21
Команда под стать своему тренеру! Отдать дань уважения за выигранный титул сопернику, пусть даже принципиальному, это особенность команд с большой буквы и большим сердцем. Матрасы такой командой не являются. Тоже самое относится и к аплодисментам игроку соперника за невероятную игру!
Реалу не холодно не жарко от этого, да и новостью для них это не стало.
Реал чемпион Испании!!! и пусть удавятся от злобы те кому это поперек горла...
Jake Fallop
Jake Fallop
02 мая в 16:52
МС их в ЛЧ откоридорит... По полной.. Хе...
95-shishani-95
95-shishani-95
02 мая в 15:29, ред.
Реал от этого ничего не теряет. И Атлетико ничего не приобретает. Только это недостойно получается. В следующий раз будем знать.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
02 мая в 15:15
не очень то он и нужен
112910415
112910415
02 мая в 15:12
Надо это пережить
Realistroni
Realistroni
02 мая в 15:09
В следующий раз когда Атлетико выиграет, тоже не нужно ставить чемпионский коридор. Идут в баню.
vova505
vova505
02 мая в 14:52
Позорники!
Вот и всё
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
02 мая в 14:32
Он все последние годы только яйцами и трясет, а результата и прогресса ноль.
УЕСКА
УЕСКА
02 мая в 13:37
Не хотят и не надо.
RaulitoS
RaulitoS
02 мая в 13:31
В этом вся суть позорных матрасов! Принципиальное соперничество принципиальным соперничеством, но соблюдать традиции и проявлять уважение несмотря ни на что могут только Команды с большой буквы, к коим воспитанники бабуина не относятся.
амурец
амурец
02 мая в 13:19
Так поступают только слабаки
ОПС
ОПС
02 мая в 12:51
Это их право.
ДСА
ДСА
02 мая в 12:49
Ну победа была чистая, без сомнения.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
02 мая в 12:35
Может вам еще и руку пожать после встречи?
gentlewolf
gentlewolf
02 мая в 12:27
При этом напоследок получить от Чемпионов два-три сухих гола.
gentlewolf
gentlewolf
02 мая в 12:26, ред.
Сам по себе обычай пошлый.
Но и отказ от этого тоже так себе, от своего коридорчика матрасы бы не отказалась
Так что прекрасный случай чтоб от унизительного обычая унизительно отказаться, покрыв себя позором и ореолом новаторства клубу Атлетико, и закрыть тему навсегда.
FANLIVE
FANLIVE
02 мая в 11:56
Самый лучший чемп корридор для них это 4 гола в их ворота.Удачи Атлетико.
Субъективное мнение
Субъективное мнение
02 мая в 11:55
И это команда, которая кичится большими "кохонес"? Я думаю игроки Реала точно не обидятся, но в свою очередь это покажет "who is who". Уважение к сопернику и его достижениям должно быть превыше всего.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
02 мая в 11:51, ред.
Это признак слабости духа и мужского начала.

P.S. А ведь не так давно Семён Семёныч яйцами тряс... Видать с тех пор куда то подевал...
beefs
beefs
02 мая в 11:47
бунт на корабле Ла-Лига...
Romeo 777
Romeo 777
02 мая в 11:47
Дело добровольное по сути.
Cat01
Cat01
02 мая в 11:45
Значит так будет
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