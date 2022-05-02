Игроки «Атлетико» не хотят устраивать чемпионский коридор для «Реала»

Футболисты «Атлетико» не хотят устраивать чемпионский коридор для «Реала».
8 мая команды сыграют между собой в матче 35-го тура Ла Лаги.
Почти все подопечные Диего Симеоне выступают против этой идеи и не хотят чествовать своих принципиальных соперников.
Реал: кто такие Атлетико Мадрид, нет не слышали про них! знаем, что им сунем по самое не хочу
Реал: кто такие Атлетико Мадрид, нет не слышали про них! знаем, что им сунем по самое не хочу
Реалу не холодно не жарко от этого, да и новостью для них это не стало.
Реал чемпион Испании!!! и пусть удавятся от злобы те кому это поперек горла...
Реалу не холодно не жарко от этого, да и новостью для них это не стало.
Реал чемпион Испании!!! и пусть удавятся от злобы те кому это поперек горла...
Вот и всё
Вот и всё
Но и отказ от этого тоже так себе, от своего коридорчика матрасы бы не отказалась
Так что прекрасный случай чтоб от унизительного обычая унизительно отказаться, покрыв себя позором и ореолом новаторства клубу Атлетико, и закрыть тему навсегда.
Но и отказ от этого тоже так себе, от своего коридорчика матрасы бы не отказалась
Так что прекрасный случай чтоб от унизительного обычая унизительно отказаться, покрыв себя позором и ореолом новаторства клубу Атлетико, и закрыть тему навсегда.
P.S. А ведь не так давно Семён Семёныч яйцами тряс... Видать с тех пор куда то подевал...
P.S. А ведь не так давно Семён Семёныч яйцами тряс... Видать с тех пор куда то подевал...