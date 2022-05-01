Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Россия. Премьер-Лига 2021/2022

Дзюба и Генич обвинили друг друга в позорном поведении

01 мая 2022, 06:41

Между форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой и комментатором Константином Геничем произошла заочная словесная перепалка.

Комментируя пари с Геничем по поводу количества голов нападающего Ивана Сергеева, Дзюба заявил в эфире канала «Матч Премьер»:

Мы не спорили на что-то, он как жёлтая пресса. Мы разговаривали тет-а-тет. Он развил такую космическую историю… Это позорно. Мне неудобно перед Сергеевым. Я рад за него, искренне переживал за его результаты. Как Генич себя ведёт — это фу. Рад, что «Спартак» его забанил, я его тоже забанил.

Позднее Генич отреагировал на эту реплику в своем телеграм-канале: «Дзюба фуфло! Позорник».

Все новости
Генич извинился за оскорбления в адрес Дзюбы
Вчера, 20:13
СлухиИгроки «Атлетико» не хотят устраивать чемпионский коридор для «Реала»
02 мая
Юран: «Я сказал судьям слово „чудотворцы“ и пошёл»
01 мая
Райола отреагировал на новость о собственной смерти
28 апреля
Хиддинк высказался о футбольных теориях заговора
27 апреля
Агуэро: «У нас с Гвардиолой было немало споров»
27 апреля
Сортировать
Все комментарии
David Young
David Young ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:42
Согласен со всем кроме части про женский пол.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:41, ред.
На мой взгляд, всем: болельщикам, комментаторам и др. - надо просто игнорировать всё, что касается Артёма, в том числе его поведение, слова, поступки. Не тот это человек, чтобы тратить на него много внимания и времени. По большому счёту у него, как у особы женского пола, язык как помело. Одним словом - пустая личность. Цельная личность не может постоянно шутить, о чём недавно в интервью сказал Оздоев. Главная цель у Артёмки - привлечь внимание к своей персоне, причём даже негодными средствами. Он к большому, лично моему сожалению, этого добился.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
02 мая в 15:19
Генич мерзкий тип
Ravshan878
Ravshan878 ответ Ironigor (раскрыть)
02 мая в 11:58
Уважаемый чуть-чуть добавлю.
Братья акробаты.)
112910415
112910415
01 мая в 19:59
Дзюба - всегда Дзюба!
протон
протон
01 мая в 18:50
В спорах не рождается истина, в них рождается только вражда. Истина рождается в обсуждениях. Когда обсуждение переходит в спор, разговор должен быть прекращён. Потому что когда человек начинает спорить, это значит, что его уже интересует не истина, а собственные амбиции.
Ironigor
Ironigor
01 мая в 10:34, ред.
Дзюба и Генич обвинили друг друга в позорном поведении .
Теперь эта песня будет звучать ещё не раз. Как говорится нашли друг друга .
КЭТиК
КЭТиК
01 мая в 10:03
Оба ведут себя некрасиво.
Caniggia
Caniggia
01 мая в 09:25
Вот два дятла! Ладно Дзюба, все знают, что он упоротый отморозок и позорник, но зачем и Генич стал становиться дзюбоподобным, уподобляясь ему. А Дзюба, действительно, подленькое 12, утверждая за спиной Сергеева о его никчёмности, как нападающего. Ему теперь должно быть всю жизнь стыдно перед Иваном и очень показательно, что Сергеев вытеснил из основы Зенита это дерево, забив уже более того, что утверждал Дзюбанутый!
stavr74
stavr74
01 мая в 09:05
Столкнулись два яичка на Пасху
Один ВОР и публичный Онанист и как человек мразь
Другой заднеприводный получил работу ,через причинное место ,
и возомнил себя Брайаном Муром
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
01 мая в 08:47
не, нам бы ЛЧ с Вашим участием посмотреть, вот бы радости было
lotsman
lotsman
01 мая в 08:36
Обыкновенная кухонная свара. Зачем она здесь?
sihafazatron
sihafazatron
01 мая в 08:33
Это давно уже не футбол, а дом-2 какой-то( привлекают к себе внимание всякой ерундой, то видео записывает Рукаку, то к Азмуну пристраивается, а Генич с мужиками целуется....итд итп.... фуууу, мля...в последнее время стараюсь обходить все подобные новости.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 мая в 08:33
Опять чегото не поделили!
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
01 мая в 08:32
Ну ваш то тоже скоро видео выложит по этому поводу. Боюсь представить какое))) 😁
sv_1969
sv_1969 ответ Чист (раскрыть)
01 мая в 08:30
Чел любит только себя... Чеп-ушила одним словом
swed27
swed27
01 мая в 08:25
Дзюбе все неимется
Чист
Чист
01 мая в 08:21
Какая же скотина этот Дзюбан -я искренне переживал за Сергеева - переживал за что что он голы забивает
stanichnik
stanichnik
01 мая в 08:15
Оба персонажа одинаково мерзки для большинства болельщиков и ничего кроме брезгливости не вызывают.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
01 мая в 07:58
Обоим фу.
быстроногий Абелардо
быстроногий Абелардо
01 мая в 07:56
Милые бранятся - только тешатся
(с) Б.Моисеев
shlomo2
shlomo2
01 мая в 07:51
На ринг обоих...:)
ЮЗИК
ЮЗИК
01 мая в 07:37
Оба позорники,вынесли свой спор на публику
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 мая в 07:29
Хоть какая-то радость спартачам!
И игрочишку охаяли, и Спартак фигурирует...
Comentarios
Comentarios
01 мая в 07:28
А че Дзюба не забил кто мешал
Gahi
Gahi
01 мая в 07:25, ред.
После того как Дзюба в прошлом году вышел на награждение в костюме Дэдпула, Артём наверное всё еще находится в этом образе. Что помимо исцеления регенеративный фактор также дает Дэдпулу некоторые способности, такие как иммунитет к ядам, алкоголю, болезням и телепатии, а также дает способность жить сотни лет. Но только в реальной жизни такого не бывает, несмотря на регенеративный фактор своего героя Дзюба ещё не раз столкнётся со множеством факторами отравления своего настроения.
STVA 1
STVA 1 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
01 мая в 07:12
Они этим и живут!
STVA 1
STVA 1
01 мая в 07:11
Но я сниму видео по этому поводу, подумал зюба))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
01 мая в 07:11
Смешно, позорник говорит о позоре другого позорника и взвешивают чей позор перевесит.
Leha-ha50
Leha-ha50
01 мая в 07:01
Спорили при большом количестве свидетелей. Даже Аршавин сказал , что Дзюба повел себя некорректно.
С кем Дзюба только не собачился , не может он без этого.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 