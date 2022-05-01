Дзюба и Генич обвинили друг друга в позорном поведении .

Между форвардом «Зенита» и комментатором Константином Геничем произошла заочная словесная перепалка.

Комментируя пари с Геничем по поводу количества голов нападающего Ивана Сергеева, Дзюба заявил в эфире канала «Матч Премьер»:

Мы не спорили на что-то, он как жёлтая пресса. Мы разговаривали тет-а-тет. Он развил такую космическую историю… Это позорно. Мне неудобно перед Сергеевым. Я рад за него, искренне переживал за его результаты. Как Генич себя ведёт — это фу. Рад, что «Спартак» его забанил, я его тоже забанил.