Генич извинился за оскорбления в адрес Дзюбы

Известный комментатор Константин Генич извинился за оскорбления в адрес нападающего «Зенита» .

К сожалению, наговорил, может быть, лишнего в другом эфире, отреагировав на слова Дзюбы. Мне бы хотелось извиниться за оскорбления. Я прав по сути, но не прав по форме. Негоже мне было опускаться до уровня оскорблений, называть человека агрессивными словами. Эмоции возобладали. Дальше все пусть остается на его совести.