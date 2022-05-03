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Генич извинился за оскорбления в адрес Дзюбы

вчера, 20:13

Известный комментатор Константин Генич извинился за оскорбления в адрес нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

К сожалению, наговорил, может быть, лишнего в другом эфире, отреагировав на слова Дзюбы. Мне бы хотелось извиниться за оскорбления. Я прав по сути, но не прав по форме. Негоже мне было опускаться до уровня оскорблений, называть человека агрессивными словами. Эмоции возобладали. Дальше все пусть остается на его совести.

Причиной конфликта между Геничем и Дзюбой стал спор. Артём проиграл пари, однако отказался выполнять его условия.

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Все комментарии
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 05:56
Одному пора вешать бутсы на гвоздь,второму микрофон
ОПС
ОПС
сегодня в 03:29
Достойные друг друга.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ bacek15 (раскрыть)
сегодня в 01:05
Почему то только после его туповатых вопросов люди уходят недовольными.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 01:03
Тем не менее он много комментирует, его вообще слишком много стало на МАТЧ ТВ. Непонятно за какие заслуги???
протон
протон
сегодня в 00:24
А теперь можете представить, чтобы Дзюба извинился за всю высказанную грязь? Вот то-то же. Поэтому Генич и выше как человек.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 00:11
А толку?
FenixSL
FenixSL
вчера в 23:50
надо извиняться если относишься к нему положительно как к профессионалу
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 22:38
Нда
На дворе лежит бревно
Спорят 74р и ссыкло..........
морозз
морозз
вчера в 22:23
Два барана это сила…как подстегнуть интерес к своим угасающим персонам? - оскорбления, враньё, ненависть и в конце этой Санты Барбары какие то извинения!
ол
ол
вчера в 22:12
Это вообще не интересно. Пусть парни займутся армреслингом. И выявят сильнейшего. Футбола вообще здесь не.
санек002
санек002
вчера в 22:09
Я БЫ НЕТ!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:07
Генич- Дзюба два сапога.
OzonMax
OzonMax
вчера в 22:06
Наша Санта-Барбара вообще заходит советую, если еще пивасика накатить. Прямо самое то. Смотреть тошно что на стадионе происходит
OzonMax
OzonMax
вчера в 22:05
Не знаю если честно ни одного адекватного комментатора, при просмотре вырубаю звук и музычку типа Prodigy
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:03
Битва двух рукоблудов закончилась.
OzonMax
OzonMax
вчера в 22:01
Ты мужик или где, зачем заднюю врубать. Генассуль опустился в моих глазаха. Нашли авторитет 3,14дец Дзюба
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 21:57, ред.
По Арустамяну 100% согласен: сколько матчи с его участием не смотрел, везде от него поверхностные, дилетантские умозаключения в трактовках эпизодов. Плохо в футболе он волокёт.
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:41
пора костю гнать из будки с микрофоном
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:29
Некрасиво поступил Детпул.....проиграл спор а платить отказался ...
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 21:26, ред.
Когда лоб в лоб встречаются недокомментатор и полено, ничего хорошего ждать не стоит. Ведь в их случае, любой пиар на пользу
makkie
makkie
вчера в 21:25
И как Генич с такой несдержанностью работает на федеральном канале.

То ляпнет про битьё женщин, то как ребёнок верещит после ошибок против Спартака, то с Дзюбой сцепится в эфире. Еще приходит на ум лобызания с Василием Уткиным. В общем, мутные персонаж этот Генич. Подальше бы его от Спартака держать!
Хиромант
Хиромант
вчера в 21:19
- Такие вот "журналисты", ради собственного пиара, "выложат" в эфир не только якобы "дружеский разговор" с Дзюбой "за рюмкой чая", но и выложат интимные и прочие подробности из жизни своих родственников ... Никакого кодекса дружбы ... Никакого кодекса чести ...

- Именно про таких и говорил М. Н. Задорнов (Царствие ему Небесное...) - Это не ЖУРНАЛИСТЫ! Это - ПИАРАСТЫ!!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:18
Генич второй раз за короткое время извиняется. ТО он насильника поддержал, теперь Дзюбу пообзывал.
True Story
True Story
вчера в 21:06
По нынешним меркам Генич еще неплохой комментатор. Вот самое дно - это Шмурнов
berda2003
berda2003
вчера в 21:00
дзюба - онанист, а генич - ссыкло...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:54
Проиграл пари - выполни обещанное...

В этой части Генич прав.
Rattlehead
Rattlehead ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 20:52
Неценко и Кривохарченко неплохи.
bacek15
bacek15 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 20:50
Журавель журналист. У него такая работа-задавать неудобные вопросы.
Elliada
Elliada
вчера в 20:48
Всем наплевать на эту парочку
Caniggia
Caniggia ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 20:41
Сказал правильно, но пожалел о том, что сам опустился до уровня Дзюбы и при этом отметил, что от сути своих слов не отказывается, то есть Дзюба 73о!
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