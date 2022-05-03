Генич извинился за оскорбления в адрес Дзюбы

Известный комментатор Константин Генич извинился за оскорбления в адрес нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.
К сожалению, наговорил, может быть, лишнего в другом эфире, отреагировав на слова Дзюбы. Мне бы хотелось извиниться за оскорбления. Я прав по сути, но не прав по форме. Негоже мне было опускаться до уровня оскорблений, называть человека агрессивными словами. Эмоции возобладали. Дальше все пусть остается на его совести.
Причиной конфликта между Геничем и Дзюбой стал спор. Артём проиграл пари, однако отказался выполнять его условия.