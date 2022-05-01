Юран: «Я сказал судьям слово „чудотворцы“ и пошёл»

Главный тренер «Химок» объяснил свое удаление в матче РПЛ против «Уфы» (1:1)

Если слово «чудотворцы» в сторону судьи у нас считается ругательством… Я сказал это слово и пошел. Вот и все. Мне сказали, что это красная карточка. Если бы я был заведен, то я бы остался поговорить с арбитром. А так я сказал «чудотворцы» и пошел.