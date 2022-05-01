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Юран: «Я сказал судьям слово „чудотворцы“ и пошёл»

01 мая 2022, 19:29
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 1Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Главный тренер «Химок» Сергей Юран объяснил свое удаление в матче РПЛ против «Уфы» (1:1)

Если слово «чудотворцы» в сторону судьи у нас считается ругательством… Я сказал это слово и пошел. Вот и все. Мне сказали, что это красная карточка. Если бы я был заведен, то я бы остался поговорить с арбитром. А так я сказал «чудотворцы» и пошел.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
02 мая в 08:44
С нашими судьями не угадаешь...кто у них фаворит на этот раз...
Рисовать таблицу по своему усмотрению остаётся их любимым занятием...
И никакие полиграфы..ни обзывания их "чудотворцами" тут не помогут...
berda2003
berda2003
01 мая в 21:35
я слышал, он сказал: слыш, чудотворец, пошёл в 63...
я из Химок
я из Химок ответ nautilus163 (раскрыть)
01 мая в 20:12, ред.
Покажи мне хоть одного кто так сделал! Даже топклубы принимают это как дар божий, и молчат в тряпочку!!! А на счёт кары-чтож время покажет!!!
112910415
112910415
01 мая в 20:00
Добрый миролюбивый Юран...
nautilus163
nautilus163
01 мая в 19:52
А чтож ты в прошлом матче к судьям не подходил? Когда преступным путем украли у Крыльев победу? Вот, это вам кара небесная будет до конца сезона. На вылет уйдете!
Сп62
Сп62
01 мая в 19:47
Наверное, вначале он сказал пошёл..., а потом чудотворцы.
Futurista
Futurista
01 мая в 19:30
Чудотворцы на букву М...это всем понятно)...
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