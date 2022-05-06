Арбитр Матюнин не прошёл проверку на детекторе лжи

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сегодня, 11:55

Арбитра Алексея Матюнина пригласили пройти проверку на полиграфе по итогам матча 26-го тура РПЛ между «Химками» и «Крыльями Советов» (4:1), где он допустил две результативные ошибки в пользу хозяев поля.