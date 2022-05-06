Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Арбитр Матюнин не прошёл проверку на детекторе лжи

сегодня, 11:55
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки4 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Арбитра Алексея Матюнина пригласили пройти проверку на полиграфе по итогам матча 26-го тура РПЛ между «Химками» и «Крыльями Советов» (4:1), где он допустил две результативные ошибки в пользу хозяев поля.

По данным источника, Матюнин не прошёл проверку на детекторе лжи. Павел Шадыханов, который отвечал в этой встрече за VAR, успешно прошёл проверку на полиграфе.

Все новости
РФС проводит проверку в отношении судьи Матюнина
Сегодня, 12:10
Терюшков: «Вряд ли Габулов арбитрам какие-то жуткие вещи говорил»
03 мая
ОфициальноБезбородов обслужит ЦСКА и «Сочи». Назначения судей на 28-й тур РПЛ
03 мая
Экс-арбитр ФИФА Захаров: «Проверка судей на полиграфе — это унижение»
03 мая
Ловчев: «Судьи РПЛ трясутся, как бы чего не вышло. Как личности мелковаты»
02 мая
Карасёв ответил на критику судейства и работы VAR в чемпионате России
02 мая
Сортировать
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 18:35
Надоть повторно пропустить товарища через Полиграф Полиграфыча, но с предварительной 72-ух часовой подготовкой...)
Jon718875
Jon718875
сегодня в 17:04
СВОБОДУ А.МАТЮНИНУ!!!
Naherger
Naherger
сегодня в 15:45
Очень интересно почитать вопросы и ответы. И где он именно соврал. Может ему задали вопрос,типа: "получали ли вы какие то указания на конкретный матч от ( допустим) Хачатуряна?",а он ответил "нет".
По факту он не прошел проверку,а по сути все в принципе было бы понятно ...
memphis
memphis
сегодня в 15:23
Очевидно
морозз
морозз
сегодня в 14:50
Расстрелять, он не прошёл…
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 14:48
Надо было на ток-шоу по телевизору показывать.
альсато
альсато
сегодня в 14:31
и я не прошел!..не правильно назвал полный свой возраст))))...
mat73
mat73
сегодня в 14:11
А-а-а-а, вот оно што, Михалыч!....
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:05
Глава РПЛ тоже бы не прошел.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 13:21
Пиво пил неправильное..
ABir
ABir
сегодня в 13:16
Матюнин совершил две ошибки на детекторе лжи и не прошел проверку
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:09
Не судьба значит))
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 13:05
Цирк устроили.
FenixSL
FenixSL
сегодня в 13:03
а руководство проверять никто не станет
как обычно
makkie
makkie
сегодня в 12:59
Кто-то удивлён?
Мешков с Ивановым тоже давно на полиграф просятся, но пока им всё с рук сходит.
swed27
swed27
сегодня в 12:35
Вот как оно бывает
Caniggia
Caniggia
сегодня в 12:22, ред.
И что теперь? Расстрелять Матюнина? Как можно было РФС и РПЛ опуститься до такой невероятной дури, как полиграф? Это всё равно, что заставить судей проходить сеанс у магов и экстрасенсов! Никаким полиграфом, никогда и никому ничего не доказать! Это полный идиотизм!
Alice Tract
Alice Tract
сегодня в 12:21
Никогда такого не было - и вот опять ©
Давайте дадим будущему показательно-строгому решению обратную силу и половину результатов чемпионата пересмотрим.
Что? Так нельзя и никаких мер принимать не будем, а просто пожурим и отправим в досрочный отпуск до следующего сезона?
Ну так я и говорю: никогда такого не было - и вот опять.
Сп62
Сп62
сегодня в 12:06
Это последние движения экс-судьи.
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 12:03
Так вот почему он малявы подельнику Дюкову катал!)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:57
И что теперь ???
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 