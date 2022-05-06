Арбитр Матюнин не прошёл проверку на детекторе лжи

Арбитра Алексея Матюнина пригласили пройти проверку на полиграфе по итогам матча 26-го тура РПЛ между «Химками» и «Крыльями Советов» (4:1), где он допустил две результативные ошибки в пользу хозяев поля.
По данным источника, Матюнин не прошёл проверку на детекторе лжи. Павел Шадыханов, который отвечал в этой встрече за VAR, успешно прошёл проверку на полиграфе.
По факту он не прошел проверку,а по сути все в принципе было бы понятно ...
По факту он не прошел проверку,а по сути все в принципе было бы понятно ...
как обычно
как обычно
Мешков с Ивановым тоже давно на полиграф просятся, но пока им всё с рук сходит.
Мешков с Ивановым тоже давно на полиграф просятся, но пока им всё с рук сходит.
Давайте дадим будущему показательно-строгому решению обратную силу и половину результатов чемпионата пересмотрим.
Что? Так нельзя и никаких мер принимать не будем, а просто пожурим и отправим в досрочный отпуск до следующего сезона?
Ну так я и говорю: никогда такого не было - и вот опять.
Давайте дадим будущему показательно-строгому решению обратную силу и половину результатов чемпионата пересмотрим.
Что? Так нельзя и никаких мер принимать не будем, а просто пожурим и отправим в досрочный отпуск до следующего сезона?
Ну так я и говорю: никогда такого не было - и вот опять.