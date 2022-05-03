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ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Безбородов обслужит ЦСКА и «Сочи». Назначения судей на 28-й тур РПЛ

вчера, 19:20

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 28-го тура Российской Премьер-лиги.

6 мая, пятница

«Крылья Советов» – «Динамо»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Адлан Хатуев; инспектор – Александр Колобаев.

7 мая, суббота

«Урал» – «Спартак»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Игорь Князев; резервный судья – Антон Анопа; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Игорь Синер.

«Зенит» – «Химки»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Антон Кобзев, Михаил Иванов; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Антон Фролов; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Александр Гвардис.

«Нижний Новгород» – «Ахмат»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Артём Смолин; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Алексей Тюмин.

ЦСКА – «Сочи»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Роман Милюченко; резервный судья – Сергей Цыганок; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Николай Богач; инспектор – Сергей Французов.

8 мая, воскресенье

«Уфа» – «Ростов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Андрей Гурбанов; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Арсенал» – «Краснодар»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачев, Варанцо Петросян; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Эдуард Малый.

«Локомотив» – «Рубин»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Кирилл Большаков; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Андрей Бутенко.​

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:03
Наш человек....))
112910415
112910415
вчера в 21:00
Безбородов - это бренд ...
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:26
На этот раз Карасёва посадили за пульт VARa.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:40
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 19:38
    Москвалев Фартовый судейко для Спартака...
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 19:34
      sv_1969
      sv_1969
      вчера в 19:24
      Хорошо бы без косяков
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