Терюшков: «Вряд ли Габулов арбитрам какие-то жуткие вещи говорил»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков поделился мнением об эпизоде с заходом генерального директора клуба в судейскую после матча 27-го тура РПЛ против «Уфы» (1:1).

Я видел, что в протоколе отмечены действия Габулова. Но больше сказать особо ничего не могу. Странно будет, если за данное деяние оставят зрителей без интересной игры. Поэтому пусть решает дисциплинарный комитет относительно той меры, которая может быть применена. Я знаю Владимира Борисовича достаточно давно. Вряд ли он какие-то жуткие вещи говорил. Эмоции после матча могут быть всегда. И у Сергея Николаевича, я извиняюсь, если он чудака назвал чудотворцем! Судья должен радоваться тому, что Юран назвал его так.