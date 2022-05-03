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Терюшков: «Вряд ли Габулов арбитрам какие-то жуткие вещи говорил»

вчера, 20:45
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 1Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков поделился мнением об эпизоде с заходом генерального директора клуба Владимира Габулова в судейскую после матча 27-го тура РПЛ против «Уфы» (1:1).

Я видел, что в протоколе отмечены действия Габулова. Но больше сказать особо ничего не могу. Странно будет, если за данное деяние оставят зрителей без интересной игры. Поэтому пусть решает дисциплинарный комитет относительно той меры, которая может быть применена. Я знаю Владимира Борисовича достаточно давно. Вряд ли он какие-то жуткие вещи говорил. Эмоции после матча могут быть всегда. И у Сергея Николаевича, я извиняюсь, если он чудака назвал чудотворцем! Судья должен радоваться тому, что Юран назвал его так.

Ранее стало известно, что матч «Химки» — «Спартак» может пройти без зрителей из-за действий Габулова.

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Все комментарии
Cat01
Cat01
вчера в 21:53
Просто выразил своё мнение
berda2003
berda2003
вчера в 21:11
говорил-говорил, он ещё, когда в воротах стоял, жуткие гадости судьям говорил...
и юран обзывал их тоже - мудатворцами и чударасами...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:05
Пересек красную черту - отвечай!

А вот болельщиков зачем подтягивают?
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:05
Ну разве что сказал, что зарэжэт, как баранов, а так ничего особого.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:53
А без разницы что говорил, в судейскую заходить нельзя...
112910415
112910415
вчера в 20:52
пригласил на обед, скорее всего )
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:47
Наказывать надо Габулова. а зрители тут не при чём.
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