Ловчев: «Судьи РПЛ трясутся, как бы чего не вышло. Как личности мелковаты»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев поделился мыслями об ошибках арбитров в РПЛ .

Нужно ли, чтобы судьи, как и футболисты с тренерами, давали флеш-интервью и объясняли свои действия по горячим следам? Это неправильная вещь. Какое-то время назад руководители клубов договорились, что не будут обсуждать действия судей. И что, это к чему-то привело? Это же вопрос не подсуживания, убить «Спартак» или кого-то еще. Это вопрос квалификации судей. Они очень мелковаты. Они трясутся, как бы чего не вышло. Как личности они мелковаты по большому счету.