Ловчев: «Судьи РПЛ трясутся, как бы чего не вышло. Как личности мелковаты»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев поделился мыслями об ошибках арбитров в РПЛ.
Нужно ли, чтобы судьи, как и футболисты с тренерами, давали флеш-интервью и объясняли свои действия по горячим следам? Это неправильная вещь. Какое-то время назад руководители клубов договорились, что не будут обсуждать действия судей. И что, это к чему-то привело? Это же вопрос не подсуживания, убить «Спартак» или кого-то еще. Это вопрос квалификации судей. Они очень мелковаты. Они трясутся, как бы чего не вышло. Как личности они мелковаты по большому счету.
Любой судья может ошибаться. Все 50 на 50. Сегодня они ошибаются не в пользу «Спартака», а завтра — в пользу «Спартака». Это люди. Другое дело, что на VAR сидят непонятные для меня люди. Вот для нас, специалистов, все очевидно — был пенальти или не был. Когда судьи чего-то начинают объяснять нам, мы все возмущены. Ведь у судей каждый раз меняется трактовка правил. Если мяч отскочил от туловища в руку, то это не считается, и так далее. Раньше было: рука — это пенальти, все однозначно.
Ранее Сергей Карасёв ответил на критику судейства и работы VAR в чемпионате России.
что толку сравнивать футбол и судейство 60...70-х годов и современный футбол, пустое...
и таких "специалистов", как ловчев, колосков, орлов и т.п. подальше от микрофонов на тв и других сми...
что толку сравнивать футбол и судейство 60...70-х годов и современный футбол, пустое...
и таких "специалистов", как ловчев, колосков, орлов и т.п. подальше от микрофонов на тв и других сми...
Конечно по разному трактуются. Сейчас в ПЛ, есть две команды: одна, которую судьи нещадно убивают- это Спартак, и другая, которую целуют в пятую точку и всячески помогают. Кто, эта команда, все знают.... А, те, такназываемые болельщики этой команды, которые на всё это закрывают глаза- просто непорядочные люди.
Конечно по разному трактуются. Сейчас в ПЛ, есть две команды: одна, которую судьи нещадно убивают- это Спартак, и другая, которую целуют в пятую точку и всячески помогают. Кто, эта команда, все знают.... А, те, такназываемые болельщики этой команды, которые на всё это закрывают глаза- просто непорядочные люди.
Паниковский вас всех продаст и купит. И снова продаст.
Но уже дороже.
Паниковский вас всех продаст и купит. И снова продаст.
Но уже дороже.