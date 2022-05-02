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Ловчев: «Судьи РПЛ трясутся, как бы чего не вышло. Как личности мелковаты»

02 мая 2022, 15:41

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев поделился мыслями об ошибках арбитров в РПЛ.

Нужно ли, чтобы судьи, как и футболисты с тренерами, давали флеш-интервью и объясняли свои действия по горячим следам? Это неправильная вещь. Какое-то время назад руководители клубов договорились, что не будут обсуждать действия судей. И что, это к чему-то привело? Это же вопрос не подсуживания, убить «Спартак» или кого-то еще. Это вопрос квалификации судей. Они очень мелковаты. Они трясутся, как бы чего не вышло. Как личности они мелковаты по большому счету.

Любой судья может ошибаться. Все 50 на 50. Сегодня они ошибаются не в пользу «Спартака», а завтра — в пользу «Спартака». Это люди. Другое дело, что на VAR сидят непонятные для меня люди. Вот для нас, специалистов, все очевидно — был пенальти или не был. Когда судьи чего-то начинают объяснять нам, мы все возмущены. Ведь у судей каждый раз меняется трактовка правил. Если мяч отскочил от туловища в руку, то это не считается, и так далее. Раньше было: рука — это пенальти, все однозначно.

Ранее Сергей Карасёв ответил на критику судейства и работы VAR в чемпионате России.

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Накир
Накир
02 мая в 17:53
Ну прям Америку открыл
ABir
ABir
02 мая в 17:29
Кризис профессии в судейском корпусе
КЭТиК
КЭТиК
02 мая в 17:16
Раньше рука была не рука, и сейчас ничто не изменилось.
Strashniy
Strashniy
02 мая в 17:13
Спартак сейчас в ауте из-за таких балаболов как Ловчев, ни игрок ценный, ни тренер, ни побед, ни традиций, так зявка.
neukomm
neukomm
02 мая в 16:47, ред.
До сих пор задаюсь вопросом, почему Ловчева приглашают на ТВ, здесь, на Соккере пишут его мнение? Зачем? Крайне посредственный был игрок, ничего не выиграл (чемп со Спартаком не в счет - только пришел, зато вылетел с этой командой в низший дивизион). Еще более отвратительна его манера выражать мысли: "а вот мы в Советском союзе... ", ну вы поняли, да? 50 лет прошло - ВСЁ кардинально поменялось, зачем сравнивать разные эпохи. С какой стати стал он вдруг "экспертом"?
berda2003
berda2003
02 мая в 16:35
таких, как ловчев, дармоедов-аналитиков, судейских "инспекторов" пруд-пруди - полстраны разбираются в работе футбольных судей;
что толку сравнивать футбол и судейство 60...70-х годов и современный футбол, пустое...
и таких "специалистов", как ловчев, колосков, орлов и т.п. подальше от микрофонов на тв и других сми...
Capral
Capral ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
02 мая в 16:29
Сергеич, Дружище- рад тебя видеть!!!
Конечно по разному трактуются. Сейчас в ПЛ, есть две команды: одна, которую судьи нещадно убивают- это Спартак, и другая, которую целуют в пятую точку и всячески помогают. Кто, эта команда, все знают.... А, те, такназываемые болельщики этой команды, которые на всё это закрывают глаза- просто непорядочные люди.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
02 мая в 16:16
Одни и те же нарушения трактуются по разному. Это чудеса какие-то). Такое чувство, что судьи лояльны к тем клубам, чьи боссы занимают руководящие должности в футструктурах. Там они просматривают от и до, и гол отменят, и нарушение соперника найдут. К другим, как-то предвзято. Вот только последний фол игрока ЦСКА у себя в штрафной против Ахмата. Такой же нарушение было на Полозе, в матче Ростов-Спартак. Только вот пенку полугинеровцам не дали, а в ворота Спартака поставили. Чудно то, что две игры судил один и тот же судья!!!).
Sigurd Ring
Sigurd Ring
02 мая в 16:14
Мелкие людишки. Жалкие ничтожные личности.
Паниковский вас всех продаст и купит. И снова продаст.
Но уже дороже.
Devjatiy
Devjatiy
02 мая в 16:06
Ловчев сам превратился в мелкого бота, трепача низшего разлива.
Ironigor
Ironigor
02 мая в 15:52
А ведь Женёк прав .
ЮЗИК
ЮЗИК
02 мая в 15:47
Авторитет судей конечно упал
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