Карасёв о ЧМ-2022: «Я реалист и понимаю, что попасть туда почти нереально»

Российский арбитр Сергей Карасёв выразил мнение, что он вряд ли получит приглашение для работы на ЧМ -2022.

Это логично, если весь спорт закрыли. Мы сейчас не судим еврокубки, а по этим играм оценивается уровень арбитра. Как нас будут оценивать дальше, если мы не работаем? Мы раньше были, но выпали из обоймы. Так что с Катаром реальная сложность.

Я реалист и понимаю, что попасть туда практически нереально. Турнир уже скоро. Значит, в июле где-то должны объявить списки.

Поддерживают ли меня коллеги из Европы? Не сказать, что мы плотно общаемся. Но несколько человек поддержали. Звонили, писали, отправляли голосовые сообщения. И все. Это было в марте, когда все поняли, что нас не назначают на еврокубки.