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Карасёв о ЧМ-2022: «Я реалист и понимаю, что попасть туда почти нереально»

02 мая 2022, 14:36

Российский арбитр Сергей Карасёв выразил мнение, что он вряд ли получит приглашение для работы на ЧМ-2022.

Это логично, если весь спорт закрыли. Мы сейчас не судим еврокубки, а по этим играм оценивается уровень арбитра. Как нас будут оценивать дальше, если мы не работаем? Мы раньше были, но выпали из обоймы. Так что с Катаром реальная сложность.

Я реалист и понимаю, что попасть туда практически нереально. Турнир уже скоро. Значит, в июле где-то должны объявить списки.

Поддерживают ли меня коллеги из Европы? Не сказать, что мы плотно общаемся. Но несколько человек поддержали. Звонили, писали, отправляли голосовые сообщения. И все. Это было в марте, когда все поняли, что нас не назначают на еврокубки.

Ранее сообщалось, что бригада Карасёва рассудит матч чемпионата Саудовской Аравии.

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Все комментарии
Вoлхв
Вoлхв
02 мая в 18:06
Ну похоже ты прав на этот раз
juvenale
juvenale
02 мая в 17:12
нечего вам там делать
1 984
1 984
02 мая в 15:06
Очень жаль. Но он прав.
Cat01
Cat01
02 мая в 14:56
Всё так получается...
jus6ttbfsac7
jus6ttbfsac7
02 мая в 14:38
Это вполне ожидаемо
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