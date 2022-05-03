Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Экс-арбитр ФИФА Захаров: «Проверка судей на полиграфе — это унижение»

вчера, 09:34

Бывший арбитр ФИФА Игорь Захаров подверг критике проверку судей РПЛ на полиграфе.

К проверкам судей на полиграфах отношусь крайне негативно. Ты лучше вызови его [арбитра], сам поговори! Ты же руководитель, психолог, сам все поймешь. Судья — преступник, что ли? Что за унижение личности! С такими методами можно идти уголовниками рулить, а тут публичные люди. Тем более, у всех разная психика, мало ли что. Так относиться к своим сотрудникам просто нельзя, и все.

Резко высказываться — это пусть, но тогда надо пойти и сделать что-то. Нужно видеть не только ошибки судей, но и находить их причины. Нужно проводить работу по предотвращению этих ошибок. Отстранить пару человек — это не работа. Я не знаю причин, по которым убрали Вилкова и Еськова. Да, было много предупреждений, но по такому принципу можно еще несколько фамилий назвать. Почему они еще судят? Считаю, если и убирать людей, то тогда в конце сезона — по рейтингу. Чтобы было понятно и аргументированно. А так получается — кого-то отстраняют, а кого-то нет. Все очень субъективно.

Знаешь, у меня в свое время был случай. Один очень серьезный человек в нашем футболе после игры сказал: «Ты у меня закончишь!» Я ответил: «Слышь, ты что сделал, чтобы решать, когда я закончу?» Вот тут так же можно ставить вопрос.

Российских судей сейчас откровенно уничтожают в РПЛ? Меня как-то Егор Титов обозвал боровичком, я на следующий день ответил ему в интервью. Мог себе это позволить. Сейчас парни будто в вакууме, им не дают высказываться. Значит, руководитель должен выступать, защищать. Это тоже твоя работа — поддерживать имидж судьи. Был у нас уже опыт, когда приглашали иностранцев судить. Клубы быстро поняли, что мы ни в чем им не уступаем.

Все новости
Терюшков: «Вряд ли Габулов арбитрам какие-то жуткие вещи говорил»
Вчера, 20:45
ОфициальноБезбородов обслужит ЦСКА и «Сочи». Назначения судей на 28-й тур РПЛ
Вчера, 19:20
Ловчев: «Судьи РПЛ трясутся, как бы чего не вышло. Как личности мелковаты»
02 мая
Карасёв ответил на критику судейства и работы VAR в чемпионате России
02 мая
Карасёв о ЧМ-2022: «Я реалист и понимаю, что попасть туда почти нереально»
02 мая
Назначены арбитры на матчи «Реал» – «Ман Сити» и «Вильярреал» – «Ливерпуль»
02 мая
Сортировать
Все комментарии
Izmar
Izmar
вчера в 11:11
Возможно, Кукуяна, Москалева, Лапочкина и Безбородова выведут на чистую воду.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 10:24
Я с ним согласен.
beefs
beefs
вчера в 10:11
а вести себя на поле так можно, защитничек...
Gahi
Gahi
вчера в 10:02
Но увы, результаты работы многих арбитров, доказывают об обратном.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 09:49
Жизнь-дерь:мо,но перспективы очень хороши.
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:46
Полиграф дичь, конечно, а вот проверку кое кому я бы инициировал. Пользы от этого не будет в первую очередь от того, что никакими юридическими доказательствами "полиграфы" не являются. Ну а так что, если они не виновны, чего им бояться.? А то творят на поле чудеса. Пусть каким то образом доказывают своё непредвзятое отношение к тому или иному клубу.
ОПС
ОПС
вчера в 09:44
Иногда это необходимо.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:44
как то не очень хорошо.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 