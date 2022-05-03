Экс-арбитр ФИФА Захаров: «Проверка судей на полиграфе — это унижение»

Бывший арбитр ФИФА Игорь Захаров подверг критике проверку судей РПЛ на полиграфе.

К проверкам судей на полиграфах отношусь крайне негативно. Ты лучше вызови его [арбитра], сам поговори! Ты же руководитель, психолог, сам все поймешь. Судья — преступник, что ли? Что за унижение личности! С такими методами можно идти уголовниками рулить, а тут публичные люди. Тем более, у всех разная психика, мало ли что. Так относиться к своим сотрудникам просто нельзя, и все.

Резко высказываться — это пусть, но тогда надо пойти и сделать что-то. Нужно видеть не только ошибки судей, но и находить их причины. Нужно проводить работу по предотвращению этих ошибок. Отстранить пару человек — это не работа. Я не знаю причин, по которым убрали Вилкова и Еськова. Да, было много предупреждений, но по такому принципу можно еще несколько фамилий назвать. Почему они еще судят? Считаю, если и убирать людей, то тогда в конце сезона — по рейтингу. Чтобы было понятно и аргументированно. А так получается — кого-то отстраняют, а кого-то нет. Все очень субъективно.

Знаешь, у меня в свое время был случай. Один очень серьезный человек в нашем футболе после игры сказал: «Ты у меня закончишь!» Я ответил: «Слышь, ты что сделал, чтобы решать, когда я закончу?» Вот тут так же можно ставить вопрос.