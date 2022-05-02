Карасёв ответил на критику судейства и работы VAR в чемпионате России

Российский арбитр Сергей Карасёв высказался о регулярной критике судейства в РПЛ .

К судейству приковано большое внимание, с каждым годом говорят больше и больше. У клубов проблемы: иногда свои «заслуги» на нас перекладывают. Но разговоры происходят каждый год. Так что да, ошибки бывают, но сейчас ситуация больше взрывается медийно. Судьи ошибались всегда.

Сейчас еще появился VAR , люди не совсем понимают, как он работает. Больше говорят о нем: почему долго смотрят, как принимали решение. Не надо сравнивать еврокубки, где играют топ-клубы и работают топ-судьи. Я уверен, что такие же вопросы задают в Испании или Германии: «Почему в еврокубках лучше, чем у нас?» Когда встречаются топ-клубы с топ-судьями, они свою работу делают более качественно за счет опыта. У нас VAR существует три года. Каждый раз появляется много молодых судей. У некоторых людей нет и 10 игр с VAR . Это совсем другая профессия, которой нужно обучаться. Я тоже сначала выходил судить детей, потом КФК , первую лигу, РПЛ , только потом получил эмблему ФИФА .