Карасёв ответил на критику судейства и работы VAR в чемпионате России

Российский арбитр Сергей Карасёв высказался о регулярной критике судейства в РПЛ.
К судейству приковано большое внимание, с каждым годом говорят больше и больше. У клубов проблемы: иногда свои «заслуги» на нас перекладывают. Но разговоры происходят каждый год. Так что да, ошибки бывают, но сейчас ситуация больше взрывается медийно. Судьи ошибались всегда.
Сейчас еще появился VAR, люди не совсем понимают, как он работает. Больше говорят о нем: почему долго смотрят, как принимали решение. Не надо сравнивать еврокубки, где играют топ-клубы и работают топ-судьи. Я уверен, что такие же вопросы задают в Испании или Германии: «Почему в еврокубках лучше, чем у нас?» Когда встречаются топ-клубы с топ-судьями, они свою работу делают более качественно за счет опыта. У нас VAR существует три года. Каждый раз появляется много молодых судей. У некоторых людей нет и 10 игр с VAR. Это совсем другая профессия, которой нужно обучаться. Я тоже сначала выходил судить детей, потом КФК, первую лигу, РПЛ, только потом получил эмблему ФИФА.
Сейчас заканчивается только второй полный сезон, когда мы работаем с VAR. Всего второй, а ожидания очень высокие. Люди думают, что, когда есть мониторы, ты всегда можешь все взять и посмотреть под любым углом. Но есть реплей-оператор, уровень подготовки которого тоже должен быть серьезным. Если это не так, можно не посмотреть какой-то угол, который просит арбитр.
Также Карасёв выразил мнение, что вряд ли получит приглашение на ЧМ-2022.
Ёмоё да поставьте по периметру поля 100 камер ! 20 камер пауков ! в чем проблема ?
Смотришь АПЛ глаз радуется трансляции, у нас воз и ныне там
Ёмоё да поставьте по периметру поля 100 камер ! 20 камер пауков ! в чем проблема ?
Смотришь АПЛ глаз радуется трансляции, у нас воз и ныне там
сам карась продажная ....
Матч : локо - Зенит (1-1) нагло ставит пенальти в пользу локо -
" ловрен отбивает лицом мяч,мяч скатывается по груди,за тем скатившись вниз касается руки.." - это не пенальти !
Матч : Краснодар - Зенит (2-3) Перейра на глазах карася (видно как карась смотрит на этот момент с близкого расстояния ) прямой ногой чуть не сломал ногу
игроку Зенита ,но не дал даже ЖК (была бы вторая) и удаление, позже перейра сравнивает счет..
И таких моментов много....
сам карась продажная ....
Матч : локо - Зенит (1-1) нагло ставит пенальти в пользу локо -
" ловрен отбивает лицом мяч,мяч скатывается по груди,за тем скатившись вниз касается руки.." - это не пенальти !
Матч : Краснодар - Зенит (2-3) Перейра на глазах карася (видно как карась смотрит на этот момент с близкого расстояния ) прямой ногой чуть не сломал ногу
игроку Зенита ,но не дал даже ЖК (была бы вторая) и удаление, позже перейра сравнивает счет..
И таких моментов много....
__________________________
То-то в последнее время арбитрам крутят "нужные" повторы.
Если задача избежать пенальти условному цска - подбирают те повторы, где невозможно определить контакт (хотя он был - матчи с Уралом и Ахматом тому яркое доказательство).
Если задача обратная - высосать из пальца пенальти, то находят повторы, где в кадр не попадает симуляция соперника (как в случае с Полозом и Кофрие).
Ну и вишенка на торте - вообще игнорируют VAR (фол Гоцука на Айртоне, Бека-Бека на Мартинсе).
Судите честно, вне зависимости от команды - тогда и вопросов не будет!
__________________________
То-то в последнее время арбитрам крутят "нужные" повторы.
Если задача избежать пенальти условному цска - подбирают те повторы, где невозможно определить контакт (хотя он был - матчи с Уралом и Ахматом тому яркое доказательство).
Если задача обратная - высосать из пальца пенальти, то находят повторы, где в кадр не попадает симуляция соперника (как в случае с Полозом и Кофрие).
Ну и вишенка на торте - вообще игнорируют VAR (фол Гоцука на Айртоне, Бека-Бека на Мартинсе).
Судите честно, вне зависимости от команды - тогда и вопросов не будет!