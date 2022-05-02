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Карасёв ответил на критику судейства и работы VAR в чемпионате России

02 мая 2022, 15:25

Российский арбитр Сергей Карасёв высказался о регулярной критике судейства в РПЛ.

К судейству приковано большое внимание, с каждым годом говорят больше и больше. У клубов проблемы: иногда свои «заслуги» на нас перекладывают. Но разговоры происходят каждый год. Так что да, ошибки бывают, но сейчас ситуация больше взрывается медийно. Судьи ошибались всегда.

Сейчас еще появился VAR, люди не совсем понимают, как он работает. Больше говорят о нем: почему долго смотрят, как принимали решение. Не надо сравнивать еврокубки, где играют топ-клубы и работают топ-судьи. Я уверен, что такие же вопросы задают в Испании или Германии: «Почему в еврокубках лучше, чем у нас?» Когда встречаются топ-клубы с топ-судьями, они свою работу делают более качественно за счет опыта. У нас VAR существует три года. Каждый раз появляется много молодых судей. У некоторых людей нет и 10 игр с VAR. Это совсем другая профессия, которой нужно обучаться. Я тоже сначала выходил судить детей, потом КФК, первую лигу, РПЛ, только потом получил эмблему ФИФА.

Сейчас заканчивается только второй полный сезон, когда мы работаем с VAR. Всего второй, а ожидания очень высокие. Люди думают, что, когда есть мониторы, ты всегда можешь все взять и посмотреть под любым углом. Но есть реплей-оператор, уровень подготовки которого тоже должен быть серьезным. Если это не так, можно не посмотреть какой-то угол, который просит арбитр.

Также Карасёв выразил мнение, что вряд ли получит приглашение на ЧМ-2022.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 01:06
А еще проблема в нашем ТВ, т.е вспомните аналитические программы. повторы матчей онлайн, ВСЕ говорят, мол, вот мы не видим четкого повтора с этого ракурса, с этой камеры не идеально,
Ёмоё да поставьте по периметру поля 100 камер ! 20 камер пауков ! в чем проблема ?
Смотришь АПЛ глаз радуется трансляции, у нас воз и ныне там
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
02 мая в 22:24, ред.
Детский вопрос. Почему, со слов того же Карася, у наших судей более низкая квалификация, чем у судей в топ лигах ? Выучить и нормально трактовать футбольные правила это по сложности что (?) ... равносильно созданию научного открытия (?)..., или художественного шедевра всех времён (?) Причина в банальной - тотальной некомпетентности: люди тупо набираются по блату, получая баснословное бабло, участвуя в распиле средств от договорняков, делая при этом морду лопатой. Только и всего.
Djebrael
Djebrael
02 мая в 17:56
Разговор ни о чем
diodert3333
diodert3333
02 мая в 16:56
уж не карасю защищать судеек...
сам карась продажная ....
Матч : локо - Зенит (1-1) нагло ставит пенальти в пользу локо -
" ловрен отбивает лицом мяч,мяч скатывается по груди,за тем скатившись вниз касается руки.." - это не пенальти !
Матч : Краснодар - Зенит (2-3) Перейра на глазах карася (видно как карась смотрит на этот момент с близкого расстояния ) прямой ногой чуть не сломал ногу
игроку Зенита ,но не дал даже ЖК (была бы вторая) и удаление, позже перейра сравнивает счет..
И таких моментов много....
makkie
makkie
02 мая в 16:40
Но есть реплей-оператор, уровень подготовки которого тоже должен быть серьезным. Если это не так, можно не посмотреть какой-то угол, который просит арбитр.
__________________________

То-то в последнее время арбитрам крутят "нужные" повторы.
Если задача избежать пенальти условному цска - подбирают те повторы, где невозможно определить контакт (хотя он был - матчи с Уралом и Ахматом тому яркое доказательство).
Если задача обратная - высосать из пальца пенальти, то находят повторы, где в кадр не попадает симуляция соперника (как в случае с Полозом и Кофрие).
Ну и вишенка на торте - вообще игнорируют VAR (фол Гоцука на Айртоне, Бека-Бека на Мартинсе).

Судите честно, вне зависимости от команды - тогда и вопросов не будет!
pkzz4enfsvx2
pkzz4enfsvx2
02 мая в 16:09
Заизвивался Карась на сковородке
shlomo
shlomo
02 мая в 16:03
Разговорился Карась
bashnat013
bashnat013
02 мая в 15:37
Чё пронес !!! На var всем все видно просто не нужно ничего изобретать ,вне игры есть линия не важно какая часть тела впереди значит офсайд о чем там сплрить
Сп62
Сп62
02 мая в 15:33
У футболистов виноваты судьи, а у судей виноваты реплей-операторы, даже тогда, когда всё понятно непосвящённому.
mihaluch
mihaluch
02 мая в 15:31
Все ошибки вали на ВАР.
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