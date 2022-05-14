Российский футбол не вернётся к системе «весна — осень»

Президент РФС Александр Дюков заявил, что Россия вряд ли вернется к системе «весна – осень».

Чтобы вернуться в систему «весна – осень», для нас важна поддержка и желание профессиональных клубов. Клубы РПЛ и ФНЛ не видят в этом необходимости. Насильно заставлять их переходить на новый формат не хотелось бы. Технически это не так просто.

Мы рассматриваем такую возможность перехода в ФНЛ -2. Мы действительно видим поддержку этой идеи среди клубов ФНЛ -2. Мы собирались реализовать эту идею прямо сейчас, но в связи с новыми обстоятельствами нам бы хотелось, чтобы ситуация стабилизировалась. Нам важно понять, на какие клубы мы можем рассчитывать, какие клубы продолжат существование.

Сейчас мы видим, что со стороны многих регионов проявляется желание создания профессиональных футбольных команд. Юношеская футбольная лига (ЮФЛ) будет способствовать возрождению профессионального футбола в регионах.

Раньше можно было прекрасно понять наших губернаторов, у них на балансе была команда, клуб требовал финансирования. Приезжали легионеры, которые, отыграв несколько сезонов, покидали команду. Была некая верхушка, но не было основы. Теперь ЮФЛ способствует такой интеграции регионов.

Иркутск может играть с Владивостоком. Это важно для регионов. Они начинают инвестировать в инфраструктуру, у нас достаточно жесткие требования к полям. У ребят появляется возможность игровой практики, они могут не уезжать, а продолжать свой спортивный рост в регионе. Дальше они уже будут составлять основу профессиональных футбольных клубов.