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Российский футбол не вернётся к системе «весна — осень»

сегодня, 17:36

Президент РФС Александр Дюков заявил, что Россия вряд ли вернется к системе «весна – осень».

Чтобы вернуться в систему «весна – осень», для нас важна поддержка и желание профессиональных клубов. Клубы РПЛ и ФНЛ не видят в этом необходимости. Насильно заставлять их переходить на новый формат не хотелось бы. Технически это не так просто.

Мы рассматриваем такую возможность перехода в ФНЛ-2. Мы действительно видим поддержку этой идеи среди клубов ФНЛ-2. Мы собирались реализовать эту идею прямо сейчас, но в связи с новыми обстоятельствами нам бы хотелось, чтобы ситуация стабилизировалась. Нам важно понять, на какие клубы мы можем рассчитывать, какие клубы продолжат существование.

Сейчас мы видим, что со стороны многих регионов проявляется желание создания профессиональных футбольных команд. Юношеская футбольная лига (ЮФЛ) будет способствовать возрождению профессионального футбола в регионах.

Раньше можно было прекрасно понять наших губернаторов, у них на балансе была команда, клуб требовал финансирования. Приезжали легионеры, которые, отыграв несколько сезонов, покидали команду. Была некая верхушка, но не было основы. Теперь ЮФЛ способствует такой интеграции регионов.

Иркутск может играть с Владивостоком. Это важно для регионов. Они начинают инвестировать в инфраструктуру, у нас достаточно жесткие требования к полям. У ребят появляется возможность игровой практики, они могут не уезжать, а продолжать свой спортивный рост в регионе. Дальше они уже будут составлять основу профессиональных футбольных клубов.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 19:12
Уважаемый, а поясните мне как быть, если каждые два года проводятся либо ЧЕ, либо ЧМ. Обычно летом, и ФИФА и УЕФА обязывает отпускать игроков уже в конце мая. а возвращаются они в конце июля. Мы ( РФС ) какое то время не страдаем от этого, но у нас в клубах играют легионеры - игроки сборных своих стран и клубы обязаны их отпускать. Будет ли Зенит готов играть с мая по июль без Малкома, Вендела, Клаудиньо, Бариоса, а Спартак без Мозеса, Николсона,,а Динамо без Варелы, Ласальта,Шиманьски, Бальбуэна, а Локо без Керка, Бека, Едвая, Кухты. Изидора? Я уверен что нет. И что тогда делать ? Прерывать чемпионат на 2 месяца? В любой оценке горячиться не надо. надо все взвесить.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 18:55
Плохо, что не вернётся.
Система "Весна-Осень" - самый оптимальный вариант для России.
cska1948
cska1948
сегодня в 18:36, ред.
Российский футбол не вернётся к системе «весна — осень»
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А чем вы недовольны? Сами то когда к морю ездите - ЛЕТОМ! А футболисты чем хуже вас?
П,С, Для тех кто не понял, это сарказм.
Сп62
Сп62
сегодня в 18:35, ред.
Именно сейчас, когда команды не заняты в ЕК, надо переходить на весна-осень, а не рвать чемпионат на куски с такими значительными перерывами. Доводы Дюкова не убедительны. Им просто не хочется себя утруждать лишними проблемами, а проще идти проторённым путём.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 18:31
Ублюдки продажные,кто бы сомневался!!! Какая к черту Осень-весна!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 18:26
Очень сожалеем.
МапС
МапС
сегодня в 17:46
Жаль.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 17:42
Ну ясеньпень, кто же откажется летом на Бали отдыхать , тем более два раза в год !
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