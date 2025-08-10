ЦСКА разгромил «Рубин» благодаря смелости Челестини. Футболисты ощутили полную свободу

1754815621

сегодня, 11:47

Осталась одна важная задача.

Новый тренер строит очень атакующую команду

ЦСКА мог обыграть «Рубин» со счетом 8:2 или 8:1. Во втором тайме казанцы раскрывались, моментов хватало. С тренером Николичем «армейцы» ставили на надежную оборону и после зимней паузы пропустили семь мячей. Он оставил в наследство Челестини команду без поражений в четырнадцати подряд турах РПЛ . Теперь серия составляет восемнадцать поединков, хотя ЦСКА успел сыграть против «Зенита» в гостях.

«Рубин» тоже является достойным соперником, но команду Рахимова сломал тотальный футбол «армейцев». Весенний отрезок ЦСКА по забитым голам прошел хуже кризисного «Спартака», но теперь благодаря разгрому соперника значительно улучшил показатели в атаке. Наставник казанцев Рахимов настаивает, что «армейцам» повезло с реализацией. Опытный тренер прав, но ЦСКА точно заслужил крупный успех.

«Армейцы» были смелее и резче соперников, как Батраков в дерби против «Спартака». Юный игрок «Локомотива» ушел с поля с хет-триком, а у ЦСКА по два результативных действия у Глебова и Кругового. Важно отметить, что оба играли на необычных позициях. Форвард Глебов, которого привыкли видеть справа, сыграл левого полузащитника. Он успевал связывать линии и врывался в штрафную площадь ради двух голов.

Круговой, которого Челестини из левого защитника превратил в правого форварда, против «Зенита» работал как правый центральный полузащитник. Также Данил сыграл в роли центрфорварда, когда забивал. У ЦСКА семь человек часто атаковали. Кроме всех формальных хавбеков, у «армейцев» тащили мяч вперед Кисляк, Обляков и правый латераль Гайич. У Мойзеса тоже была высокая позиция при розыгрыше слева.

Челестини дает футболистам свободу действий

Круговой и Глебов по ходу сезона менялись флангами. Левый защитник Мойзес сам выбирает высоту игры, это зависит от оппонентов напротив. Центральный защитник Лукин, который в основе ЦСКА заменил одного из лучших защитников РПЛ Виллиана, спокойно тащил мяч вперед, не переживая, что некому его подстраховать. После отъезда Виллиана молодой защитник получит больше игрового времени, пока ЦСКА не подписал новичка.

Дивеев, которого можно назвать едва ли не единственным в составе «армейцев», кому поручили работать строже и чуть ниже, в итоге забил гол. Челестини создает атакующего монстра. Подход весьма рискованный, но он говорит не только о стиле тренера, а также о доверии наставника к игрокам. Челестини оценил мучения против «Оренбурга», когда не реализовали ни один из подходов, хотя создали серию моментов.

Победа против «Ахмата» добыта на везении: ЦСКА забил дважды в дополнительное время к первому тайму. Ничья с «Зенитом» получилась обидной, ведь без ошибки Кругового в штрафной площади «армейцы» могли увезти три очка из Санкт-Петербурга. После матча, в котором ЦСКА владел мячом меньше, Челестини приказал давить на оборону «Рубина», хотя этот соперник успешно отыгрался в поединке против Семака.

Символом доверия к футболистам является позиция и роль Матеуса Алвеса. Новичку из Бразилии всего двадцать лет. Аналитики клубов РПЛ посмотрели на его габариты и выдали одинаковую рекомендацию: Матеуса постоянно бьют по ногам. Челестини предложил Алвесу прятаться от боли между линиями. Хотя формально этот бразилец был нападающим рядом с Алеррандро, он успешно откатывался на оба полуфланга.

Маневренный ЦСКА стал структурно сложнее

Надежная игра в защите позволила Николичу в прошлом сезоне превратить неудачников первой части сезона в одну из лучших команд весны. ЦСКА к зимней паузе занимал шестое место. Они забили меньше голов, чем «Ростов», набрали на восемь пунктов меньше, чем лидеры. Но в итоге «армейцы» рванули вверх и поднялись на третью строчку. Николич хорошо поработал, хотя осенью упустил шанс на чемпионскую гонку.

Марко решил, что его семье уютнее жить в Афинах, и возглавил АЕК . А Фабио Челестини после «золотого дубля» с «Базелем» выбрал ЦСКА , где важно было воодушевить игроков. «Армейцы» хорошо держат удар, они сломали морально «Зенит» в Кубке страны и обыграли в Суперфинале турнира «Ростов». У ЦСКА было терпение и щепотка везения. Удачливость хотят сохранить, как против «Ахмата», но добавляют тактические слои.

ЦСКА заждался следующего шага в развитии. Если получится закрутиться в атакующем танце, смущая соперников новым подходом, то Челестини увидит свою команду вместо банды Николича. Очень важно, что у Кругового есть мотивация играть в атаке: многие защитники в детстве мечтали работать в нападении. Также важны ещё три человека. Молодые Глебов и Кисляк радуют. Даже разовые ошибки не выбивают ребят из колеи.

А любимчиком Челестини в ЦСКА может оказаться Обляков. Против «Рубина» Иван сыграл по всему полю. У хавбека четыре удара и ассист. Опорнику Кисляку напарники тоже не боятся отдавать мяч. Оба центральных хавбека «армейцев» порадовали тренера аккуратностью передач. У Матвея была лишь одна грубая ошибка при игре в пас, за которую молодой заплатил желтой карточкой, не допустив явный голевой момент.

Юбиляр Акинфеев, который сыграл 600-й матч в РПЛ , пропустил от Даку, но «армейцы» до перерыва забили четырежды. Зажатые команды, вроде ЦСКА , обожают веселую фазу перехода к частым разнообразным атакам. У «армейцев» не всегда будет получаться такой футбол, но когда игра пойдёт, то соперники окажутся в роли «Рубина». Осталось разобраться лишь с одной проблемой: у ЦСКА нет «девятки» для работы в основе.

Мусаев и Алеррандро играют эпизодами. У них по одному забитому мячу, а у бывшего защитника Кругового уже три точных удара в РПЛ . Дивеев тоже сравнялся с центральными нападающими по голам. Койта вряд ли подходит для работы на острие, а если вспомнить об ужесточении лимита, то футболист может покинуть клуб. Особенно если директор Бабаев успешно проведет переговоры и привезет «армейцам» вингеров.