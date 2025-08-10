Soccer.ru
Тренер «Сочи» Морено: «Я уверен, что мы сможем выбраться из этой ситуации»

вчера, 23:25
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено после ничейного матча с «Динамо» (1:1) высказал мнение, что его команда вскоре поднимется в верхнюю часть турнирной таблицы РПЛ.

Я не сомневался по поводу своего будущего. Я имею прямой выход на руководство, мы в постоянном контакте с президентом Борисом Романовичем, плотно общаемся и со спортивным директором Игорем Кудряшовым. Они прекрасно понимают ситуацию, футбол сам по себе очень сложный вид спорта. Я в полной уверенности, что мы выберемся из этой ситуации.

Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:22
Газпром вам в помощь ☝️😜🤣🤣
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:21
А Морено то , огромнейший оптимист и после ничьей на своём поле (не без доли везения) - ну , что ж посмотрим по итогу...)
