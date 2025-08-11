«Галатасарай» объявил о расставании с Моратой

Soccer.ru
вчера, 08:34

«Галатасарай» официально объявил о расставании с испанским нападающим Альваро Моратой.

Чемпионы Турции получат от «Милана» компенсацию в 5 миллионов евро за досрочный разрыв договора аренды. Кроме того, футболист отказался от требований выплаты в размере 651 562 евро со стороны стамбульского клуба.

Теперь Мората сможет завершить свой переход в «Комо». За «Галатасарай» испанец сыграл 16 матчей, забив 7 голов и сделав 3 результативные передачи.

артем сергеев 1
артем сергеев 1
вчера в 14:55
Галатасарай хороших игроков не продает.Продажей удивлен:наверное что-то знают.
Мората свой пик футболиста пережил и едет с ярморки...Может, в Комо начнет играть, но я в этом сомневаюсь.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:03
В Италии привычней, видимо.
Alex_67
Alex_67
вчера в 08:56
Мората всю жизнь только надежды подавал. Он слишком переоценён. Почему? Такая у человека судьба.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 08:52
Логично. По сути ему мало, что там светило, Галатасарай на постоянной основе Осимхена подписали, плюс Икарди у них.
q4dtm8nk97tp
q4dtm8nk97tp
вчера в 08:41
И чего ему в Турции не понравилось? Вроде играл, забивал, был на ведущих ролях...
