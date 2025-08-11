«Галатасарай» объявил о расставании с Моратой

«Галатасарай» официально объявил о расставании с испанским нападающим Альваро Моратой.
Чемпионы Турции получат от «Милана» компенсацию в 5 миллионов евро за досрочный разрыв договора аренды. Кроме того, футболист отказался от требований выплаты в размере 651 562 евро со стороны стамбульского клуба.
Теперь Мората сможет завершить свой переход в «Комо». За «Галатасарай» испанец сыграл 16 матчей, забив 7 голов и сделав 3 результативные передачи.
Мората свой пик футболиста пережил и едет с ярморки...Может, в Комо начнет играть, но я в этом сомневаюсь.
