«Галатасарай» объявил о расставании с Моратой

1754890449

вчера, 08:34

«Галатасарай» официально объявил о расставании с испанским нападающим .

Чемпионы Турции получат от «Милана» компенсацию в 5 миллионов евро за досрочный разрыв договора аренды. Кроме того, футболист отказался от требований выплаты в размере 651 562 евро со стороны стамбульского клуба.

Теперь Мората сможет завершить свой переход в «Комо». За «Галатасарай» испанец сыграл 16 матчей, забив 7 голов и сделав 3 результативные передачи.