«Барселона» разгромила «Монако» и выиграла Кубок Жоана Гампера

вчера, 23:58
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона5 : 0Логотип футбольный клуб КомоКомоМатч завершен

«Барселона» обыграла «Комо» (5:0) в матче Кубка Жоана Гампера.

На 21-й минуте полузащитник Фермин Лопес вывел «Барселону» вперёд. На 35-й минуте Фермин оформил дубль. На 37-й минуте Рафинья довёл счёт до разгромного. На 42-й минуте Ламин Ямаль отправил четвёртый мяч в ворота «Комо». На 47-й минуте Ямаль оформил дубль.

Таким образом, «Барселона» в 47-й раз в своей истории выиграла Кубок Жоана Гампера.

Agamaga005
Agamaga005 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:49
Друг Дон Кихота))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:31
Жоан Гампер основатель футбольного клуба Барселона.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:29
А кто такой БаБаьяго Бернабеу?))
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:23
Вот вам и квадрупл Барселоны))
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:23
А кто такой этот Бампер?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:13
еще одна победа всухую над довольно крепким итальянским клубом.
молодцы!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 00:12
не только Кубок Гампера.
чемпионство.
Кубок Испании и Суперкубок Испании.
при том, всю чашу горечи поражения испил мадридский Реал в очных встречах.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 00:03, ред.
Ну всё, с командой года определились, самый престижный кубок взят, это вам не эти зашкварные КЧМ и ЛЧ никому не нужные
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:01
Барселона разгромило Комо а не Монако)))
