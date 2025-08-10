«Барселона» разгромила «Монако» и выиграла Кубок Жоана Гампера

«Барселона» обыграла «Комо» (5:0) в матче Кубка Жоана Гампера.
На 21-й минуте полузащитник Фермин Лопес вывел «Барселону» вперёд. На 35-й минуте Фермин оформил дубль. На 37-й минуте Рафинья довёл счёт до разгромного. На 42-й минуте Ламин Ямаль отправил четвёртый мяч в ворота «Комо». На 47-й минуте Ямаль оформил дубль.
Таким образом, «Барселона» в 47-й раз в своей истории выиграла Кубок Жоана Гампера.
молодцы!
чемпионство.
Кубок Испании и Суперкубок Испании.
при том, всю чашу горечи поражения испил мадридский Реал в очных встречах.
