Батраков потопил «Спартак». «Локомотив» на старте сезона неудержим

сегодня, 21:09

Есть и план, и его реализация.

Ставка на рывок

На старте чемпионата России «Локомотив» выглядит мощно и стабильно – четыре победы в четырех стартовых турах. Такого не было с 2017 года, когда под руководством Юрия Семина «железнодорожники» в итоге стали чемпионами. Однако есть пример гораздо более близкий к нам по времени — прошлый сезон. Тогда в стартовой части турнира молодая бригада Михаила Галактионова тоже временами блистала и даже на некотором отрезке лидировала в РПЛ . А закончился тот чемпионат неким подобием кризиса и финишем на достойном, но достаточно скромном для «Локомотива» месте.

Поэтому сейчас все снова очаровываются игрой «железнодорожников» и их результатами, но все же держат в голове прошлогодний опыт. Да и сами футболисты, тренеры наверняка уже подходят к этому текущему успеху с более трезвыми и осторожными оценками. Так что нынешняя победа, безусловно, — признак отличной формы, но не должна переоцениваться.

«Локомотив» сейчас выглядит не просто одним из главных героев чемпионата России, но еще и весьма скромным героем. Эта команда прекрасно понимает свои сильные и слабые стороны, стараясь максимально использовать свои возможности. Об этом уже после игры открыто говорил и Алексей Батраков, ставший главным открытием этой встречи и старта сезона: семь голов в четырех матчах. Он честно признался, что стояла задача отдавать «Спартаку» мяч и ловить его на контратаках. Для грамотно реализующего такой подход соперника «Спартак» — самая удобная жертва, что и показал этот поединок, в котором «красно-белые» пропустили даже больше, чем заслуживали, хотя сам исход вряд ли кого-то удивит.

Реализация контратакующего плана требует скорости, креативного подхода, понимания того, что и как делает каждый в определенный момент времени и в определенном месте. У «Локомотива» с этим все в порядке. «Спартак», напротив, по своей старой традиции уже на старте сезона погружен в какие-то глубинные дебри проблем, споров, обсуждений, критики и эмоциональных выходок как изнутри, так и в виде давления извне. «Красно-белые» всегда были сопряжены с более напряженным психологическим фоном, а при руководстве Деяна Станковича этот показатель выкручен на максимум. И сам тренер не способствует успокоению и стабилизации ситуации.

Его терзания выражаются не только в истерических и нервных выходках на скамейке запасных — например, он чуть не спровоцировал драку в перерыве. Метания заключаются и в тех решениях, которые принимает наставник. Он решил снова перетряхнуть схему и состав, а также компенсировать проблемы в обороне тремя центральными защитниками.

Разломанная защита

В итоге вопросы были не к их количеству, а к их внимательности и подвижности. Ни тройка центральных защитников, ни игравший чуть ли не персонально против юркого Батракова Наиль Умяров не помешали Алексею забить трижды. Причем два из этих голов молодой «железнодорожник» забил головой, при росте всего 168 сантиметров. Более того, ни один из этих голевых эпизодов не был таковым, чтобы оборона «Спартака» не могла бы спасти.

В первом случае Батраков добил мяч головой после отскока от Александра Максименко. Да, есть вопросы к тому, почему вратарь поставил стенку из одного человека, предполагая, что Дмитрий Баринов сможет с приличного расстояния пробить. Но уже после удара мяч отскочил в сторону, и защита должна была быть готова к таким отскокам. А оказалась готова только Батраков.

В случае со вторым голом Алексея получился классический розыгрыш с переводом с фланга на фланг, при котором все игроки «Спартака» должны были занять позиции и перестраиваться в соответствии с движением соперника. Но никто не помешал зряче навесить Зелимхану Бакаеву, а Батраков прибежал с «соседом» Умяровым на плечах и перепрыгнул человека, который был выше его на 15 сантиметров. Наконец, в эпизоде с третьим голом Батракова удивляет та свобода, которую получили хозяева в опорной зоне «Спартака». Верно, у них получился красивый короткий розыгрыш. Но никто не пытался перехватить передачу или накрыть удар Алексея — максимум пассивности и неразбериха.

При похожих обстоятельствах случился и единственный «не Батраковский» гол «Локомотива». В этом эпизоде Алексей выполнил подачу со штрафного, найдя Евгения Морозова, который в касание прострелил на Дмитрия Воробьева, а тому осталось только в упор внести мяч в сетку. Кстати, оборона «Спартака» могла бы быть посрамлена и в пятый раз. Сразу после выхода Кристиана Рамиреса у «Локомотива». Можно вспомнить эпизод, когда Бакаев вошел в штрафную справа, а тройка спартаковцев бросилась на него, оставив Рамиресу гектар свободного места перед воротами. Повезло «красно-белым», что Зелимхан был заточен на удар «чужой» ногой.

Спасатели: Дмитриев и Заболотный

Кстати, одним из тех, кто метнулся к Бакаеву, был Пабло Солари. Персонаж, заслуживающий отдельного упоминания и олицетворяющий какое-то непонимание процессов на поле со стороны Станковича. В этой встрече присутствие Солари было совершенно пустым. Но Пабло провел в игре 90 минут. А, например, Маркиньос, который доказывал, что может в одиночку переворачивать матчи и в этой игре отметился голевой передачей, покинул поле, так и не сыграв и часа.

Зато, когда ушел четко подающий Маркиньос, Станкович выпустил спасать игру Антона Заболотного. Его появление в «Спартаке» в принципе вызывает вопросы, но в данной ситуации оно кажется вообще насмешкой. Причем вышел он вместо Кристофера Мартинса — да, вместо автора гола, который был одним из немногих ярких моментов в том отрезке игры.

И вот «Спартак» тратится, ищет каких-то заграничных звезд, грозит, что вот сейчас-то они все заиграют и всем покажут. А спасать игру выходят Заболотный и Игорь Дмитриев. Вызывает горькую усмешку. Последний, кстати, выглядел гораздо лучше всех, кто в этой встрече носил форму «Спартака». Таков парадокс «красно-белых».

Судья не угадал

Отдельно стоит сказать о другой теме, которая не менее животрепещуща в российском футболе, чем метания «Спартака» — это судейство. Арбитры уже в первом тайме наработали на гнев и сарказм Станковича. Но каких-то очевидных ошибок не было. Это скорее характеризует Деяна, а не бригаду Сергея Иванова.

Другое дело, что без ВАР главный арбитр допустил бы две результативные осечки. Обе касались пенальти в ворота «Локомотива». В первом тайме он его назначил, посчитав, что Максим Ненахов сбил в штрафной Жедсона. Лишь после просмотра повтора Иванов убедился, что все было наоборот — спартаковец наступил на ногу сопернику. Видеоассистенты уберегли.

Во втором тайме, напротив, после прорыва Дмитриева и его падения в стыке с Бакаевым арбитр не увидел повода для пенальти. ВАР подсказал, и Иванов назначил одиннадцатиметровый. Хотя оба эпизода, особенно второй, вряд ли должны были вызывать такие сложности. Бакаев откровенно врезался в Дмитриева уже после того, как тот сыграл в мяч. В общем, матч мог получиться скандальным с точки зрения судейства, но не стал таким. Если только Станкович не нароет еще эпизодов. Но, кажется, его должны занимать совсем другие обстоятельства футбольной жизни, а не арбитраж проигранного по делу матча с «Локомотивом».