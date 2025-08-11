Soccer.ru
Президент «Барселоны»: «Тер Штеген наш капитан, все вопросы решены»

сегодня, 01:45

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию с Марком-Андре тер Штегеном и Хоаном Гарсией.

Марк-Андре — наш капитан, все вопросы решены. Он продемонстрировал выдающиеся качества, и фанаты увидели, как капитан ведет команду. Марк-Андре уже одиннадцать лет в «Барселоне», он — исключительный человек, и я рад, что он снова занимает пост капитана. После его решения мы рассчитываем зарегистрировать Хоана Гарсию, если медицинская комиссия Ла Лиги одобрит его кандидатуру. Мы продолжаем работать над остальными позициями, и, если не успеем к первому туру, у нас есть запас времени.

Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:22
После этой фразы президента , лицо Марк-Андре озарилось многозначительной улыбкой...)
Гость
