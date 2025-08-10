Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Ван Дейк заявил, что «Ливерпулю» нужен новый нападающий

вчера, 23:12

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк заявил, что «красным» нужно подписать нового нападающего.

Мы потеряли Дарвина Нуньеса, он перешёл в Саудовскую Аравию, и мы потеряли Луиса Диаса, он ушёл в «Баварию». Я думаю, что всегда есть место для нападающего, который сможет нас усилить, так что посмотрим, что принесёт это окно с точки зрения баланса команды.

Подписывайся в ВК
Все новости
Станкович: «Есть тренеры, которых увольняют, а есть те, кто уходит сам»
09 августа
Джо Коул спрогнозировал итоговую турнирную таблицу АПЛ сезона-2025/26
07 августа Фото
Каррагер: «Не думаю, что „Челси“ будет бороться за титул АПЛ»
06 августа
Шон Райт-Филлипс: «Нельзя исключать „Челси“ из гонки за титул»
06 августа
Футболисты «Барселоны» назвали своих кумиров
04 августа
Полузащитник «Челси» Кайседо заявил, что хочет играть за эквадорский клуб
04 августа
Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:04
Там Смолов в Европу собрался....
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:49
Неужели Родриго всё таки уйдет из Реала?((
Не хотелось бы, чтоб он ушёл.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:44, ред.
и ни слова о Жоте.
а так закончился багаж Клоппа. Салах и Ван Дейк больше не спасают команду.
говорит, нападающий нужен.
а защитники не нужны?)))
или конкурентов не хочется...
проиграли 2 финала.
Ньюкаслу в Кубке Лиге и сегодня Кристал Пэлас.
наверно, Ньюкасл потому ненавистен)) после проигрыша.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 