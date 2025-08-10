Ван Дейк заявил, что «Ливерпулю» нужен новый нападающий

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк заявил, что «красным» нужно подписать нового нападающего.
Мы потеряли Дарвина Нуньеса, он перешёл в Саудовскую Аравию, и мы потеряли Луиса Диаса, он ушёл в «Баварию». Я думаю, что всегда есть место для нападающего, который сможет нас усилить, так что посмотрим, что принесёт это окно с точки зрения баланса команды.
Не хотелось бы, чтоб он ушёл.
Не хотелось бы, чтоб он ушёл.
а так закончился багаж Клоппа. Салах и Ван Дейк больше не спасают команду.
говорит, нападающий нужен.
а защитники не нужны?)))
или конкурентов не хочется...
проиграли 2 финала.
Ньюкаслу в Кубке Лиге и сегодня Кристал Пэлас.
наверно, Ньюкасл потому ненавистен)) после проигрыша.
а так закончился багаж Клоппа. Салах и Ван Дейк больше не спасают команду.
говорит, нападающий нужен.
а защитники не нужны?)))
или конкурентов не хочется...
проиграли 2 финала.
Ньюкаслу в Кубке Лиге и сегодня Кристал Пэлас.
наверно, Ньюкасл потому ненавистен)) после проигрыша.