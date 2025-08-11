Вратарь «Пари НН» Медведев: «Удаление просто смешное, на мой взгляд»

Вратарь клуба «Пари НН» Никита Медведев прокомментировал выступление нижегородской команды в матче 4-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1).
Как оценивать, что мы играли в меньшинстве с 10-й минуты? Удаление кажется странным. Комментировать сложно, но мне кажется, оно было необоснованным. Как говорить о матче, если с начала мы остались вдесятером?
В раздевалке назвал это позорищем. Второй раз за полгода – судейство не впечатляет, хотя игра была дома, нужно было быть готовыми. Предвзятость? Об этом я уже говорил, и меня дисквалифицировали, поэтому не хочу повторять.
Тут и комиссия спокойно ещё может и сверху накинуть как минимум условку
Тут и комиссия спокойно ещё может и сверху накинуть как минимум условку