Вратарь «Пари НН» Медведев: «Удаление просто смешное, на мой взгляд»

сегодня, 01:10
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 0Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Вратарь клуба «Пари НН» Никита Медведев прокомментировал выступление нижегородской команды в матче 4-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1).

Как оценивать, что мы играли в меньшинстве с 10-й минуты? Удаление кажется странным. Комментировать сложно, но мне кажется, оно было необоснованным. Как говорить о матче, если с начала мы остались вдесятером?

В раздевалке назвал это позорищем. Второй раз за полгода – судейство не впечатляет, хотя игра была дома, нужно было быть готовыми. Предвзятость? Об этом я уже говорил, и меня дисквалифицировали, поэтому не хочу повторять.

TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 01:57
Заголовок не соответствует содержанию новости. Он такого не говорил
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:29
Вратарь совершил глупость
Землянин
Землянин
сегодня в 01:19, ред.
Сзади и очень опасно - 100% красная.
Тут и комиссия спокойно ещё может и сверху накинуть как минимум условку
