Шпилевский назвал несправедливым поражение «Пари НН» от «Ростова»

Главный тренер «Пари НН» прокомментировал поражение своей команды в матче 4-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1).

Прошу прощения — не хочу много говорить. Бессмысленно обсуждать несправедливый матч. Через три дня увидимся.

Эпизод с удалением? Это мой футболист. Я его люблю и уважаю. Не хочу осуждать или комментарий давать. Была ли это красная карточка или нет, были ли пенальти в обе стороны… Не хочу портить энергию или здоровье свое. Если я начну говорить, то меня будет не остановить.