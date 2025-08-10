Soccer.ru
Шпилевский назвал несправедливым поражение «Пари НН» от «Ростова»

вчера, 23:27
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 0Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал поражение своей команды в матче 4-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1).

Прошу прощения — не хочу много говорить. Бессмысленно обсуждать несправедливый матч. Через три дня увидимся.

Эпизод с удалением? Это мой футболист. Я его люблю и уважаю. Не хочу осуждать или комментарий давать. Была ли это красная карточка или нет, были ли пенальти в обе стороны… Не хочу портить энергию или здоровье свое. Если я начну говорить, то меня будет не остановить.

Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 01:50
Несправедливое решение судей…
Справедливо заметил А.Шпилевский.
Гость
