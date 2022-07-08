Баженов объяснил, почему Суперкубок надо было проводить на нейтральном поле

Бывший футболист «Спартака» высказался о матче за Суперкубок России, где «красно-белые» сыграют против «Зенита».

Мне кажется, было бы интересно провести этот матч на нейтральном поле. Москва и Питер — классные города, которые могут принять все хорошо и здорово. Никто в этом не сомневается. Но если мы говорим о каком-то спортивном принципе, то в моем понимании матч должен был пройти на другом поле. В других городах тоже любят футбол. Приехали бы болельщики из Питера, Москвы и других городов.