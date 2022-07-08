Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Баженов объяснил, почему Суперкубок надо было проводить на нейтральном поле

08 июля 2022, 17:23
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов высказался о матче за Суперкубок России, где «красно-белые» сыграют против «Зенита».

Мне кажется, было бы интересно провести этот матч на нейтральном поле. Москва и Питер — классные города, которые могут принять все хорошо и здорово. Никто в этом не сомневается. Но если мы говорим о каком-то спортивном принципе, то в моем понимании матч должен был пройти на другом поле. В других городах тоже любят футбол. Приехали бы болельщики из Питера, Москвы и других городов.

Все новости
Сперцян: «После 1:3 было ощущение, что можем вытащить матч со „Спартаком“»
Сегодня, 06:35
Сперцян оценил старт нового сезона для «Краснодара»
Сегодня, 06:31
Камоцци считает, что «Спартак» может в РПЛ финишировать выше «Зенита»
Сегодня, 03:15
Мележиков: «„Спартак“ меняется, проявляет характер»
Сегодня, 03:12
Пономарев: «В „Сочи“ подумали, что они уже академики, хотя окончили ПТУ»
Сегодня, 02:23
Зобнин: «Удаление у „Краснодара“ перевернуло ход матча»
Сегодня, 02:18
Сортировать
Все комментарии
ABir
ABir
08 июля в 21:55
А заодно питерские и московские болельщики поддержали бы экономику российской глубинки
marut
marut
08 июля в 18:42
Согласен с ним....
makkie
makkie
08 июля в 18:19
Нейтральное поле - было бы справедливо.

А назначать матч за Суперкубок после финала Кубка, да еще сделать выбор в пользу домашней арены Зенита - в стиле РФС. Хотя никто уже не удивляется. Устроили корпоратив в Санкт-Петербурге.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
08 июля в 18:05
Баженова слишком много
Остапчук 67
Остапчук 67
08 июля в 18:03
Это просто его мнение
ermak6848
ermak6848
08 июля в 17:30
    Шуnя771
    Шуnя771
    08 июля в 17:25
    Очень логично!
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     