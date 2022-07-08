Абаскаль: «Для меня матч с „Зенитом“ – большая ответственность»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России против «Зенита».
Для меня встреча с таким соперником – большая ответственность перед клубом. Все знают, кто такой «Спартак», в том числе и в Европе. Этот матч вызывает дополнительные эмоции, надеюсь, что наши болельщики завтра получат положительный заряд.
Весь вопрос, хватит ли его уровня для Спартака? Ответы скоро узнаем.
А результат Суперкубка я бы не учитывал для оценки уровня Абаскаля. Он 1,5 месяца всего в команде - что за это время можно натренировать?
Весь вопрос, хватит ли его уровня для Спартака? Ответы скоро узнаем.
А результат Суперкубка я бы не учитывал для оценки уровня Абаскаля. Он 1,5 месяца всего в команде - что за это время можно натренировать?