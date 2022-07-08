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Абаскаль: «Для меня матч с „Зенитом“ – большая ответственность»

08 июля 2022, 17:04
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России против «Зенита».

Для меня встреча с таким соперником – большая ответственность перед клубом. Все знают, кто такой «Спартак», в том числе и в Европе. Этот матч вызывает дополнительные эмоции, надеюсь, что наши болельщики завтра получат положительный заряд.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
08 июля в 18:57
Удиви нас приятно
Накир
Накир
08 июля в 18:45
Посмотрим, как будешь руководить
makkie
makkie
08 июля в 17:20
Абаскаль наверняка будет стараться проявить себя.
Весь вопрос, хватит ли его уровня для Спартака? Ответы скоро узнаем.

А результат Суперкубка я бы не учитывал для оценки уровня Абаскаля. Он 1,5 месяца всего в команде - что за это время можно натренировать?
Шуnя771
Шуnя771
08 июля в 17:09
Посмотрим как настроил Спартак!
Futurista
Futurista
08 июля в 17:09
Давай Абаскаль зря зубы не скаль)...
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