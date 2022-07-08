Абаскаль: «Для меня матч с „Зенитом“ – большая ответственность»

Главный тренер «Спартака» поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России против «Зенита».

Для меня встреча с таким соперником – большая ответственность перед клубом. Все знают, кто такой «Спартак», в том числе и в Европе. Этот матч вызывает дополнительные эмоции, надеюсь, что наши болельщики завтра получат положительный заряд.