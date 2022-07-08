Кечинов — о Суперкубке: «В таких играх фаворитов нет»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов порассуждал о предстоящем матче за Суперкубок России.

В первую очередь, как и все болельщики, жду красивой и зрелищной игры, в которой будет забито много голов. Как правило, в таких играх фаворитов нет. Но здесь преимущество на стороне «Зенита». Игра будет проходить в Питере. Будет больше зенитовских болельщиков. Поэтому, они будут гнать команду вперёд.

Не стоит забывать, что «Зенит» — наш чемпион. Лучшая команда последних сезонов. Если так рассуждать, то на бумаге — «Зенит» должен выглядеть предпочтительнее. Но, ещё раз повторюсь, этим и прекрасен футбол, что в таких играх, которые состоят из одной игры — как правило, фаворитов не бывает.