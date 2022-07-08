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Кечинов — о Суперкубке: «В таких играх фаворитов нет»

08 июля 2022, 16:06
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов порассуждал о предстоящем матче за Суперкубок России.

В первую очередь, как и все болельщики, жду красивой и зрелищной игры, в которой будет забито много голов. Как правило, в таких играх фаворитов нет. Но здесь преимущество на стороне «Зенита». Игра будет проходить в Питере. Будет больше зенитовских болельщиков. Поэтому, они будут гнать команду вперёд.

Не стоит забывать, что «Зенит» — наш чемпион. Лучшая команда последних сезонов. Если так рассуждать, то на бумаге — «Зенит» должен выглядеть предпочтительнее. Но, ещё раз повторюсь, этим и прекрасен футбол, что в таких играх, которые состоят из одной игры — как правило, фаворитов не бывает.

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Все комментарии
Рaтмир
Рaтмир
08 июля в 19:02
Все правильно... игра на три результата
протон
протон
08 июля в 18:54
Эх Валера, такого бы как ты в состав и были бы шансы... Из ничего ведь голы создавал
VeniaminS
VeniaminS
08 июля в 16:18
Завтра все увидем.
Гость
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