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Лантратов: «Надеюсь, „Химкам“ удастся избежать вылета из РПЛ»

08 июля 2022, 16:13

Вратарь «Химок» Илья Лантратов поделился мыслями о товарищеском матче против «Сочи» (0:0) и высказался о турнирной цели подмосковного клуба на следующий сезон.

Хороший матч, но, может, рисунок игры у команды пока не прослеживается. Главное, что сборы прошли без травм, получили игровую нагрузку, думаю, выполнили хорошую работу. Приятно на сборах сыграть против сильной команды, надеюсь, игра поможет нам подготовиться к сезону. Только его начало покажет, насколько хорошо мы к нему подойдем.

Мы будем стараться показывать хорошую игру в каждом матче. У нас есть цель завершить сезон не ниже 10-го места, надеюсь, мы избежим стыков и вылета из РПЛ.

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Все комментарии
Любoмир
Любoмир
08 июля в 19:01
Нужно играть каждый матч на победу
stanichnik
stanichnik
08 июля в 18:38
Можно сделать вывод из сказанного Лантратовым, что основная задача на предстоящий сезон для Химок это сохранение места в РПЛ.
VeniaminS
VeniaminS
08 июля в 18:30
Как играть будете.
93ggsgeqzzt5
93ggsgeqzzt5
08 июля в 17:34
хорошая команда со своей историей - должна играть
shlomo2
shlomo2
08 июля в 16:25
Тогда нужно костьми ложится в каждом матче
Гость
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