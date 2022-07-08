Лантратов: «Надеюсь, „Химкам“ удастся избежать вылета из РПЛ»

Вратарь «Химок» Илья Лантратов поделился мыслями о товарищеском матче против «Сочи» (0:0) и высказался о турнирной цели подмосковного клуба на следующий сезон.
Хороший матч, но, может, рисунок игры у команды пока не прослеживается. Главное, что сборы прошли без травм, получили игровую нагрузку, думаю, выполнили хорошую работу. Приятно на сборах сыграть против сильной команды, надеюсь, игра поможет нам подготовиться к сезону. Только его начало покажет, насколько хорошо мы к нему подойдем.
Мы будем стараться показывать хорошую игру в каждом матче. У нас есть цель завершить сезон не ниже 10-го места, надеюсь, мы избежим стыков и вылета из РПЛ.