Тихонов — о Суперкубке: «У „Зенита“ больше шансов на победу»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России против «Зенита».
У «Зенита» мы сейчас видели три игры. И замены хорошие, и усиление, и Бакаев. Еще и взяли из «Сочи» Кассьерру и Родригао. Они усилились.
В Суперкубке буду болеть за «Спартак», но у «Зенита» больше шансов. Во-первых, они играют дома. Во-вторых, они уже практически три официальных матча сыграли. У них хороший игровой тонус. Плюс усиление.
То, что матч пройдет в Санкт-Петербурге – несправедливо. Но об этом уже все сказали. Что ж теперь поделаешь? Надо выходить за зеленое поле и играть.
"Во-первых, они играют дома"...этим зенит тоже умудрился усилиться...
"Во-первых, они играют дома"...этим зенит тоже умудрился усилиться...