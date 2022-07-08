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Тихонов — о Суперкубке: «У „Зенита“ больше шансов на победу»

08 июля 2022, 17:16
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России против «Зенита».

У «Зенита» мы сейчас видели три игры. И замены хорошие, и усиление, и Бакаев. Еще и взяли из «Сочи» Кассьерру и Родригао. Они усилились.

В Суперкубке буду болеть за «Спартак», но у «Зенита» больше шансов. Во-первых, они играют дома. Во-вторых, они уже практически три официальных матча сыграли. У них хороший игровой тонус. Плюс усиление.

То, что матч пройдет в Санкт-Петербурге – несправедливо. Но об этом уже все сказали. Что ж теперь поделаешь? Надо выходить за зеленое поле и играть.

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Все комментарии
ABir
ABir
08 июля в 22:44
Да, придётся Спартаку играть и доказывать вопреки , многое против него. Будем болеть за КБ!
Futurista
Futurista
08 июля в 17:42
Зенит усилился игроками это верно...
"Во-первых, они играют дома"...этим зенит тоже умудрился усилиться...
drug01
drug01
08 июля в 17:31
Игра подтвердит его слова
Шуnя771
Шуnя771
08 июля в 17:21
Мну этого не слышал!
Gahi
Gahi
08 июля в 17:21
У каждой команды есть шанс у одних их больше а у других их меньше, главное свой шанс использовать в этой игре. Удачи
Гость
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