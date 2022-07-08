Тихонов — о Суперкубке: «У „Зенита“ больше шансов на победу»

Бывший футболист «Спартака» поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России против «Зенита».

У «Зенита» мы сейчас видели три игры. И замены хорошие, и усиление, и Бакаев. Еще и взяли из «Сочи» Кассьерру и Родригао. Они усилились.

В Суперкубке буду болеть за «Спартак», но у «Зенита» больше шансов. Во-первых, они играют дома. Во-вторых, они уже практически три официальных матча сыграли. У них хороший игровой тонус. Плюс усиление.

То, что матч пройдет в Санкт-Петербурге – несправедливо. Но об этом уже все сказали. Что ж теперь поделаешь? Надо выходить за зеленое поле и играть.