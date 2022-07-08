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Зеленов: «Ждём, что как минимум 50% „Газпром Арены“ будет красно-белой»

08 июля 2022, 15:59
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о предстоящей игре с «Зенитом» за Суперкубок России.

Мы ждем, что как минимум половина стадиона будет красно-белой.

Это будет удар для «Зенита»? Ну, удар. Пусть так. Мне кажется, «Зенит» делает все, чтобы превратить этот матч в свой корпоратив, праздник. Но посмотрим, как оно будет.

Если Миллер увидит 50% красно-белых на стадионе, он не будет рад? Он может расстроиться. Но главное – что будет на поле. Верим в наших футболистов.

«Зенит» и «Спартак» сыграют в матче за Суперкубок России 9 июля. Начало встречи — в 19:00 мск.

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Все комментарии
Свeтозар
Свeтозар
08 июля в 19:03
Посмотрим на это
протон
протон
08 июля в 18:54
Они реально живут в каком то своем выдуманном мире.
makkie
makkie
08 июля в 16:06
Думаю, болельщикам Спартака будут различные подлянки при проходе на стадион устраивать. Лишь бы сбг-фанаты не оказались в меньшинстве по численности)
старина
старина
08 июля в 16:03
хорошо бы если минимум 50 процентов газпрома был в активе Красно-белых
jk37asfkesvh
jk37asfkesvh
08 июля в 16:00
Было бы неплохо
Гость
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