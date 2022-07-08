Зеленов: «Ждём, что как минимум 50% „Газпром Арены“ будет красно-белой»

Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о предстоящей игре с «Зенитом» за Суперкубок России.
Мы ждем, что как минимум половина стадиона будет красно-белой.
Это будет удар для «Зенита»? Ну, удар. Пусть так. Мне кажется, «Зенит» делает все, чтобы превратить этот матч в свой корпоратив, праздник. Но посмотрим, как оно будет.
Если Миллер увидит 50% красно-белых на стадионе, он не будет рад? Он может расстроиться. Но главное – что будет на поле. Верим в наших футболистов.
«Зенит» и «Спартак» сыграют в матче за Суперкубок России 9 июля. Начало встречи — в 19:00 мск.