Зеленов: «Ждём, что как минимум 50% „Газпром Арены“ будет красно-белой»

Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о предстоящей игре с «Зенитом» за Суперкубок России.

Мы ждем, что как минимум половина стадиона будет красно-белой.

Это будет удар для «Зенита»? Ну, удар. Пусть так. Мне кажется, «Зенит» делает все, чтобы превратить этот матч в свой корпоратив, праздник. Но посмотрим, как оно будет.

Если Миллер увидит 50% красно-белых на стадионе, он не будет рад? Он может расстроиться. Но главное – что будет на поле. Верим в наших футболистов.