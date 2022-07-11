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Берли: «МЮ должен избавиться от Роналду, с ним нет будущего»

11 июля 2022, 07:38

Бывший полузащитник «Челси» Крейг Берли считает, что МЮ нужно избавиться от Криштиану Роналду.

Я думаю, что «Манчестер Юнайтед» должен избавиться от Роналду. С ним нет будущего. В клубе не должно быть гнилого яблока, вызывающего разногласия, человека, который не хочет играть за команду. У МЮ новое руководство, пытающееся построить новый фундамент, поэтому этого игрока быть не должно. Самой большой ошибкой, которую Роналду совершил, было то, что он пришел в клуб 12 месяцев назад, думая, что манкунианцы движутся вперед.

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Все комментарии
112910415
112910415
12 июля в 05:05
похоже, ресурсы полностью исчерпаны
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
11 июля в 15:40
Однозначно, его эгоизм уже давно не играет на пользу клубам
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ Gelious (раскрыть)
11 июля в 15:01, ред.
Ну не знаю с приходом Роналду в МЮ соперник начал чаще держать мяч и совершать на 2 передачи больше, чем было при Оле.
Самое забавное, что на 1 месте по прессингу и разрушению находится Ла Лига, на втором Серия А, на третьем Бундеслига, на четвёртом АПЛ, на пятом Лига 1.
Неэгоист
Неэгоист
11 июля в 14:17
Да, про будущее МЮ после прихода гелевого сказал тоже самое ещё Клопп в прошлом году... Здесь ничего нового... Многие напоминают здесь про его мусорные голы в составе МЮ и о том, что не он виноват, что не играют санчи, магваеры и прочие рэшфорды... А кто на весь мир заявлял после замены Рангнику : Почему ты заменил меня, а не молодого, метая при этом куртку?... Может эти санчи и эланги не видели и не слышали этого?.. Может после этого у них к петуху будет нормальное отношение.. Да, это они могут и не озвучить, но мотивацию и настроение после такого унижения они точно потеряют... И руководство после этого ещё и промолчало и не поставило на место зажравшегося и ставящего себя выше всех замыкалду.. Какая будет после этого психологическая атмосфера в команде?.. Правильно - отвратительная... Вот поэтому вся команда и не играет, но молчит... Или кто-то не видит как он празднует свои голы и чужие? Но все молчат... И это только вершина айсберга... Что там творится в раздевалке - можно было только догадываться... Очевидно, что там не было равенства между игроками... И там никакой бы тренер не помог бы... На ВЫХОД ,гелевый... Не уничтожай некогда великий клуб... И ещё хочу заметить, что при этом молчит краснолиций сэр... Наверное, ему стыдно, что с его подачи вернули в клуб это эгоистичное chmo... Хотя что-то может и ляпнет со временем...
The Frei
The Frei ответ sihafazatron (раскрыть)
11 июля в 12:24
Это все контрится Головиным на ИЗИ. 😎😎😎
sv_1969
sv_1969
11 июля в 11:59
А как от него избавится?))
FenixSL
FenixSL
11 июля в 11:38
а с остальным составом есть?
де хеа и силва только играют
а виноват конечно самый известный! ума палата
Gelious
Gelious
11 июля в 11:01
Согласен, В Реал Мадрид ЕГО, МОЛЮ
Ironigor
Ironigor
11 июля в 10:25
Берли: «МЮ должен избавиться от Роналду, с ним нет будущего».
Незнаю что думает по этому поводу руководство клуба МЮ и главный тренер Тен Хаг , но такие вопросы о прибывании того или иного игрока в клубе, решать только им самим . Просто видимо бывший игрок Челси имеет какую-то личную неприязнь к Рону , или просто вообще не знает статистику клуба МЮ с Роном , и матчи проведённые когда он не выходил на поле . Да и вообще, МЮ вообще забыло когда чего-то серьёзного добивался, как внутри чемпионата Англии, так и в еврокубках. А напомню я , что это было последний раз в сезоне 2016/2017 , где стал победителем лиги Европы, а также кубок Английской футбольной лиги.
Так что все эти годы до сегодняшнего дня, Рон точно не мешал завоёвывать титулы как внутри чемпионата АПЛ, так и в европейских кубках. А в остальном для бывшего полузащитника Челси, существует замечательное приложение как Википедия, которое даст ему ответы на любые вопросы, а не огульно обвинять в том чего нет или не существует на самом деле. А за всё остальное, отвечают руководство клуба и главный тренер. Вот как-то так. Всем Добра !
galem72
galem72
11 июля в 10:19
Обычно напрягает, когда игроки с других клубов комментируют ситуацию соперника, но тут шотландец сказал прямо в точку.
амурец
амурец
11 июля в 09:56
не хочет играть надо отпустить, зачем держать
Союзник противников
Союзник противников
11 июля в 09:52
Роналду ; "Я знаю три слова-три матерных слова...".
ОПС
ОПС
11 июля в 09:48
На пенсию пускай идет.
sihafazatron
sihafazatron
11 июля в 08:46
Ну, может ПСЖ заберет, чтобы у Труа и Лорьянов вообще не было шансов)
Alex12357
Alex12357
11 июля в 08:38
Ну вот хоть одна умная мысль!
at8wvkdrs32f
at8wvkdrs32f
11 июля в 08:27
Если он решил уйти то пора
nikoladolgov
nikoladolgov
11 июля в 08:26
Да ему уже надо играть как Кокорин в Фиорентине !
Caniggia
Caniggia
11 июля в 08:26
Похоже, с Роналду уже ни у кого нет будущего. Ну разве что в МЛС его ещё какое-то время потерпят и то только ради коммерческой выгоды.
Elliada
Elliada
11 июля в 08:11
Это правда. Все игроки МЮ сейчас на предсезонке пашут, а он дома отдыхает. При этом, к ним большие требования, а ему всё прощают, чтобы он не сделал. Естественно, игроки недовольны. Лучшим решением для МЮ избавиться от балласта. Но проблема в том, что он никому не нужен
Leha-ha50
Leha-ha50
11 июля в 08:05
Тут можно полностью согласиться.
ca9cdr294ws7
ca9cdr294ws7
11 июля в 07:41
вот и пришел закат для Рона...
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