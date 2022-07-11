Берли: «МЮ должен избавиться от Роналду, с ним нет будущего».

Бывший полузащитник «Челси» считает, что МЮ нужно избавиться от Криштиану Роналду.

Я думаю, что «Манчестер Юнайтед» должен избавиться от Роналду. С ним нет будущего. В клубе не должно быть гнилого яблока, вызывающего разногласия, человека, который не хочет играть за команду. У МЮ новое руководство, пытающееся построить новый фундамент, поэтому этого игрока быть не должно. Самой большой ошибкой, которую Роналду совершил, было то, что он пришел в клуб 12 месяцев назад, думая, что манкунианцы движутся вперед.