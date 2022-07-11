Берли: «МЮ должен избавиться от Роналду, с ним нет будущего».

Бывший полузащитник «Челси» Крейг Берли считает, что МЮ нужно избавиться от Криштиану Роналду.
Я думаю, что «Манчестер Юнайтед» должен избавиться от Роналду. С ним нет будущего. В клубе не должно быть гнилого яблока, вызывающего разногласия, человека, который не хочет играть за команду. У МЮ новое руководство, пытающееся построить новый фундамент, поэтому этого игрока быть не должно. Самой большой ошибкой, которую Роналду совершил, было то, что он пришел в клуб 12 месяцев назад, думая, что манкунианцы движутся вперед.
Незнаю что думает по этому поводу руководство клуба МЮ и главный тренер Тен Хаг , но такие вопросы о прибывании того или иного игрока в клубе, решать только им самим . Просто видимо бывший игрок Челси имеет какую-то личную неприязнь к Рону , или просто вообще не знает статистику клуба МЮ с Роном , и матчи проведённые когда он не выходил на поле . Да и вообще, МЮ вообще забыло когда чего-то серьёзного добивался, как внутри чемпионата Англии, так и в еврокубках. А напомню я , что это было последний раз в сезоне 2016/2017 , где стал победителем лиги Европы, а также кубок Английской футбольной лиги.
Так что все эти годы до сегодняшнего дня, Рон точно не мешал завоёвывать титулы как внутри чемпионата АПЛ, так и в европейских кубках. А в остальном для бывшего полузащитника Челси, существует замечательное приложение как Википедия, которое даст ему ответы на любые вопросы, а не огульно обвинять в том чего нет или не существует на самом деле. А за всё остальное, отвечают руководство клуба и главный тренер. Вот как-то так. Всем Добра !
Незнаю что думает по этому поводу руководство клуба МЮ и главный тренер Тен Хаг , но такие вопросы о прибывании того или иного игрока в клубе, решать только им самим . Просто видимо бывший игрок Челси имеет какую-то личную неприязнь к Рону , или просто вообще не знает статистику клуба МЮ с Роном , и матчи проведённые когда он не выходил на поле . Да и вообще, МЮ вообще забыло когда чего-то серьёзного добивался, как внутри чемпионата Англии, так и в еврокубках. А напомню я , что это было последний раз в сезоне 2016/2017 , где стал победителем лиги Европы, а также кубок Английской футбольной лиги.
Так что все эти годы до сегодняшнего дня, Рон точно не мешал завоёвывать титулы как внутри чемпионата АПЛ, так и в европейских кубках. А в остальном для бывшего полузащитника Челси, существует замечательное приложение как Википедия, которое даст ему ответы на любые вопросы, а не огульно обвинять в том чего нет или не существует на самом деле. А за всё остальное, отвечают руководство клуба и главный тренер. Вот как-то так. Всем Добра !