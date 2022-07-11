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Миллс: «Месси недостаточно хорош для топ-клубов АПЛ»

11 июля 2022, 07:29

Бывший защитник «Лидс Юнайтед» Дэнни Миллс считает, что Лионель Месси уже недостаточно хорош для шести лучших клубов Премьер-лиги.

Выступая недавно, Миллс признал Месси величайшим игроком, которого он когда-либо видел. Однако он также подчеркнул, что аргентинец уже не тот игрок, которым был когда-то.

Я думаю, что он величайший футболист, которого я когда-либо видел. Я не видел Йохана Кройффа вживую. Я не видел Диего Марадону. Месси — величайший футболист, которого я когда-либо видел. Я знаю, что показатели Роналду могут быть немного лучше, и он более крупный игрок и все такое, но с точки зрения чистого футболиста Месси — лучший. Но взял бы я сейчас Месси в свою команду? Наверное, нет. Если мы говорим об Премьер-лиге. «Ливерпуль» его не взял бы, «Манчестер Сити» не принял бы его, и «Тоттенхэм» его не взял бы. Нет, я не думаю, что он окажется в АПЛ.

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Все комментарии
Elliada
Elliada ответ Incredulous (раскрыть)
12 июля в 17:20, ред.
Кто у нас повелитель Люксембурга и Кипра, укротитель Андорры и Фарерских островов?
Incredulous
Incredulous ответ Elliada (раскрыть)
12 июля в 16:45
При чем здесь Люксембург?
eleven LC
eleven LC ответ амурец (раскрыть)
12 июля в 11:11
Не соглашусь насчёт "футболок" и имени,Месси это бренд и любой клуб где он играет сделает на нём бабло,и не мало!
А в футбольном смысле конечно же он пешком бы в АПЛ ничего не добился,а то что Месси играет пешком,это факт!
Agamaga........
Agamaga........ ответ амурец (раскрыть)
11 июля в 23:50
Ювентус в финале обыграл, Баварию в 2015 в полуфинале, Рому и Ливерпуль громил на Камп Ноу. Всё по делу!
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
11 июля в 18:21
Что месси, что неймара в АПЛ хватит буквально на 2-3 матча, затем стабильный лазарет
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ амурец (раскрыть)
11 июля в 17:13
Ситуация была другой, точнее Месси хотел остаться в Барсе. На него также претендовал ПСЖ, помимо МС. В итоге Месси ушел в ПСЖ, а МС начал сезон без него. Да и сама новость была довольно неожиданной, так как перешёл в конце ТО. Новость не готовили постепенно и слухи напрямую не связывали с МС, казалось все на уровне слухов. В итоге ПСЖ взял Месси, а МС Грилиша.
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ cska1948 (раскрыть)
11 июля в 17:06, ред.
14 передач отдал Месси в Лиге 1, а игра МС основана на командной игре атакующих игроков. Более вероятно Силва, Марез, Фоден играли бы через Месси, а Месси целостно взаимодействовал с командой. Все таки игра ПСЖ отличается.
Не думаю что Месси заиграл бы в той же Баварии, но в МС он бы еще 2-3 года смог бы отыграть на высоком уровне. Вопрос наверное не в чемпионате, а речь о команде которая ему подходит. А соперники в АПЛ разные как и у любой команды в другом чемпионате. Вы же не думаете что Месси не смог бы выполнять то что делает Марез и Силва. Вполне возможно.
cska1948
cska1948 ответ Бык без трезубца (раскрыть)
11 июля в 16:53
Дэнни Миллс говорит о том, что время Месси уже прошло и сегодня он ведущим английским клубам не нужен и я с ним согласен.
cska1948
cska1948 ответ DXTK (раскрыть)
11 июля в 16:47
Я могу вам подсказать, что французский клуб, Марсель, один раз выиграл Кубок европейских чемпионов/Лиги чемпионов и один раз, ПСЖ, выиграл Кубок обладателей кубков. А английские клубы в общей сложности выиграли 31 Европейский кубок, плюс 9 Суперкубков Европы. Вот и сравните, какая лига сильней...
амурец
амурец ответ eleven LC (раскрыть)
11 июля в 16:14
Ну в АПЛ он уже и на футболках не потянет, там свои непонятные приоритеты, если бы в АПЛ его футболки были бы в цене его бы после Барсы подписали, а так в лучшей лиге (хоть и болельщиков Ревла должен признать, что АПЛ лучшая лига) Месси не котируется
DXTK
DXTK ответ cska1948 (раскрыть)
11 июля в 16:07
Ну хорошо......а кто у нас МС из ЛЧ выбивал который 100 балов набирал? Монако и Лион.....эти клубы откудава не подскажите?
eleven LC
eleven LC ответ амурец (раскрыть)
11 июля в 16:05
Я имел ввиду что Месси готов взять любой клуб АПЛ изза имени,ведь на одних футболках можно сделать миллионы
А так в футбольном смысле конечно он бы не потянул скорости!
амурец
амурец
11 июля в 16:01
И все благодаря Меси
амурец
амурец ответ Бык без трезубца (раскрыть)
11 июля в 16:00
Что то Гвардила быстренько от Меспи открестился ее года тот был свободным агентом, да потому что Пеп лучше других знает какая Месси никчемность
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ cska1948 (раскрыть)
11 июля в 16:00
в Лиге 1 много команд, которые сыграли вничью или обыграли ПСЖ
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ cska1948 (раскрыть)
11 июля в 15:23
Пеп мог сделать Месси основным нападающим и скорее всего он забил бы много. Но ключевое слово "мог" или "не мог". А сейчас Месси на втором плане в ПСЖ после Мбаппе.
амурец
амурец
11 июля в 14:44
Неэгоист то жиденьким оказался
амурец
амурец ответ Agamaga........ (раскрыть)
11 июля в 14:37
С Ювентусом, Ромой, Ливерпулем, Баварией Месси сотварил такие шедевры
Agamaga........
Agamaga........
11 июля в 14:09
В 35 лет не переходят в АПЛ бегать как лошадь.
Месси достаточно было за матч пробежать не более 7 км чтобы сотворить шедевр.
Неэгоист
Неэгоист
11 июля в 13:47
Это можно доказать только если бы он там оказался... Остальное бла-бла.. А вот гелевый все уже доказал... Пришел, облажался, развалил, сбегает и никому не нужен... Вот это уже не бла-бла, а factos...
амурец
амурец ответ eleven LC (раскрыть)
11 июля в 13:33
Что то Гвардиола не обрадовался ему когда Месси был свободным агентом
eleven LC
eleven LC
11 июля в 12:40, ред.
В АПЛ пешком не играют,поэтому Лео при всём своём таланте там не заиграл бы,хотя его был бы рад видеть любой клуб Англии-ведь это Месси!
nikoladolgov
nikoladolgov
11 июля в 10:22
Ну для Месси прямая дорога в Зенит !
cska1948
cska1948 ответ DXTK (раскрыть)
11 июля в 10:05
Вы считаете, что Лига 1 и АПЛ равные по мастерству лиги? И что сделать 13 голевых передач в АПЛ равнозначно 13 передачам в Лиге 1? Скажите нам, сколько в АПЛ команд равных по мастерству Ливерпулю и сколько команд в Лиге 1 равных по мастерству ПСЖ?
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Баобаб (раскрыть)
11 июля в 09:52
однако в топ-3 кому он больше забил - Реал, Атлетико и Севилья
ДСА
ДСА
11 июля в 09:36
Старость неожиданно подошла.
Elliada
Elliada ответ Incredulous (раскрыть)
11 июля в 09:26
Ну да. Люксембург куда сильнее
Incredulous
Incredulous ответ Elliada (раскрыть)
11 июля в 09:24
Ну да, забивать Эстонии могут только величайшие игроки.
Шуnя771
Шуnя771
11 июля в 09:22
Пинать "пожилого" медведя все мастера...)
Не могу припомнить такого футболиста, хотя и лысый!))
zooveterinar
zooveterinar
11 июля в 08:58
Для апл Месси уже старый,однозначно,если только на подмены!!!
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