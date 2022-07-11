Миллс: «Месси недостаточно хорош для топ-клубов АПЛ»

Бывший защитник «Лидс Юнайтед» Дэнни Миллс считает, что Лионель Месси уже недостаточно хорош для шести лучших клубов Премьер-лиги.
Выступая недавно, Миллс признал Месси величайшим игроком, которого он когда-либо видел. Однако он также подчеркнул, что аргентинец уже не тот игрок, которым был когда-то.
Я думаю, что он величайший футболист, которого я когда-либо видел. Я не видел Йохана Кройффа вживую. Я не видел Диего Марадону. Месси — величайший футболист, которого я когда-либо видел. Я знаю, что показатели Роналду могут быть немного лучше, и он более крупный игрок и все такое, но с точки зрения чистого футболиста Месси — лучший. Но взял бы я сейчас Месси в свою команду? Наверное, нет. Если мы говорим об Премьер-лиге. «Ливерпуль» его не взял бы, «Манчестер Сити» не принял бы его, и «Тоттенхэм» его не взял бы. Нет, я не думаю, что он окажется в АПЛ.
Давайте приведем пример Да Месси плохо по голам провел сезон в ПСЖ всего 6 голов, однако выдал 13 голевых передач, для сравнения в той же АПЛ у лучшего раздающего Салаха те же 13 передач. Так что те кто говорит что Лео не потянет АПЛ, заблуждаются.
Давайте приведем пример Да Месси плохо по голам провел сезон в ПСЖ всего 6 голов, однако выдал 13 голевых передач, для сравнения в той же АПЛ у лучшего раздающего Салаха те же 13 передач. Так что те кто говорит что Лео не потянет АПЛ, заблуждаются.