Миллс: «Месси недостаточно хорош для топ-клубов АПЛ»

Бывший защитник «Лидс Юнайтед» считает, что уже недостаточно хорош для шести лучших клубов Премьер-лиги.

Выступая недавно, Миллс признал Месси величайшим игроком, которого он когда-либо видел. Однако он также подчеркнул, что аргентинец уже не тот игрок, которым был когда-то.