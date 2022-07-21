Радимов: «Вендел — один из лидеров „Зенита“»

Бывший капитан «Зенита» отреагировал на продление контракта с .

Продление контракта с Венделом заслуженно, это один из лидеров «Зенита». Очень хорошая новость для болельщиков, потому что он один из ключевых игроков команды. Нужно отдать должное руководству «Зенита» — в то время, когда игроки уезжают из страны, они смогли договориться и продлить контракт с Венделом. Все сработали на пять баллов. И хочется отметить Маркуса, он сдержал свое слово и остался в клубе.