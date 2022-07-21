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Радимов: «Вендел — один из лидеров „Зенита“»

21 июля 2022, 11:42

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на продление контракта с Венделом.

Продление контракта с Венделом заслуженно, это один из лидеров «Зенита». Очень хорошая новость для болельщиков, потому что он один из ключевых игроков команды. Нужно отдать должное руководству «Зенита» — в то время, когда игроки уезжают из страны, они смогли договориться и продлить контракт с Венделом. Все сработали на пять баллов. И хочется отметить Маркуса, он сдержал свое слово и остался в клубе.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
21 июля в 13:45
Состав банды не изменился.Думаю,они коллективно смогут заменить одного титана провокаций-малоизвестного игрочишки по кличке Тёмнила.
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
21 июля в 12:59, ред.
Сколько пафоса в словах Радимова, что Вендел "сдержал слово". Мне лично кажется, что он банально выбил себе более вкусный контракт.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
21 июля в 12:47
Уровневая зарплата, возможность играть в одной команде с соотечественниками, быть игроком основы, бороться за титулы и сознавать свою нужность - что ещё надо для полного футбольного счастья......

Ну поуезжали из РПЛ Нияссе...Думбия...Муса...и ещё 40 неплохих игроков в поисках "золотого мяча" в топ-5......
Только мы про них больше и не слышали....)))

Последний кто уехал не зря...это Видич...15 лет назад....
Но это скорей исключение из правил...
shlomo
shlomo
21 июля в 11:52
Пока все правильно делает Зенит
Гость
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