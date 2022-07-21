Радимов: «Вендел — один из лидеров „Зенита“»

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на продление контракта с Венделом.
Продление контракта с Венделом заслуженно, это один из лидеров «Зенита». Очень хорошая новость для болельщиков, потому что он один из ключевых игроков команды. Нужно отдать должное руководству «Зенита» — в то время, когда игроки уезжают из страны, они смогли договориться и продлить контракт с Венделом. Все сработали на пять баллов. И хочется отметить Маркуса, он сдержал свое слово и остался в клубе.
Ну поуезжали из РПЛ Нияссе...Думбия...Муса...и ещё 40 неплохих игроков в поисках "золотого мяча" в топ-5......
Только мы про них больше и не слышали....)))
Последний кто уехал не зря...это Видич...15 лет назад....
Но это скорей исключение из правил...
Ну поуезжали из РПЛ Нияссе...Думбия...Муса...и ещё 40 неплохих игроков в поисках "золотого мяча" в топ-5......
Только мы про них больше и не слышали....)))
Последний кто уехал не зря...это Видич...15 лет назад....
Но это скорей исключение из правил...