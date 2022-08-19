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Быстров: «Для Дзюбы это отличный вариант, для турецкого клуба — посмотрим»

сегодня, 00:30

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров поделился мнением о переходе экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор».

Не знаю, обычно же футболисты уезжают на пике формы, а тут удалось уехать уже на закате. Для Дзюбы это отличный вариант, а для турецкого клуба — посмотрим. Нельзя ли назвать этот вариант для Артема больше от безысходности, потому что все межсезонье он не смог найти себе команду? Я бы так не сказал, все‑таки это его выбор. Посмотрим, как он будет проявлять себя в этом клубе.

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протон
протон
сегодня в 00:35, ред.
Клуб конечно так себе. Но учитывая, что в Зените Дзюбу уже всё больше на лавке стремились держать, есть шанс доказать, что там были не правы и он ещё на многое способен. Посмотрим.
У них кстати капитанит Гёкхан Инлер. Офигеть еще пылит такой... в 38, оч даже неплохо.
Надеюсь, сумеет проявиться себя в турецкой лиге.
Артёму придётся очень постараться, чтобы в основе выходить. Там и Бало не игрок основы.
Его связка с Яриком Ракицким, надеюсь, в деле покажет себя.

Без шуток хочется пожелать Дзюбе удачи в игре в Европе, всегда хочется больше наших в Европе
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:35
Для турецкого клуба ужасный?))
Гость
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