Быстров: «Для Дзюбы это отличный вариант, для турецкого клуба — посмотрим»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров поделился мнением о переходе экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор».
Не знаю, обычно же футболисты уезжают на пике формы, а тут удалось уехать уже на закате. Для Дзюбы это отличный вариант, а для турецкого клуба — посмотрим. Нельзя ли назвать этот вариант для Артема больше от безысходности, потому что все межсезонье он не смог найти себе команду? Я бы так не сказал, все‑таки это его выбор. Посмотрим, как он будет проявлять себя в этом клубе.
У них кстати капитанит Гёкхан Инлер. Офигеть еще пылит такой... в 38, оч даже неплохо.
Надеюсь, сумеет проявиться себя в турецкой лиге.
Артёму придётся очень постараться, чтобы в основе выходить. Там и Бало не игрок основы.
Его связка с Яриком Ракицким, надеюсь, в деле покажет себя.
Без шуток хочется пожелать Дзюбе удачи в игре в Европе, всегда хочется больше наших в Европе
У них кстати капитанит Гёкхан Инлер. Офигеть еще пылит такой... в 38, оч даже неплохо.
Надеюсь, сумеет проявиться себя в турецкой лиге.
Артёму придётся очень постараться, чтобы в основе выходить. Там и Бало не игрок основы.
Его связка с Яриком Ракицким, надеюсь, в деле покажет себя.
Без шуток хочется пожелать Дзюбе удачи в игре в Европе, всегда хочется больше наших в Европе