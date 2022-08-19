Быстров: «Для Дзюбы это отличный вариант, для турецкого клуба — посмотрим»

Бывший футболист сборной России поделился мнением о переходе экс-нападающего «Зенита» в турецкий «Адана Демирспор».

Не знаю, обычно же футболисты уезжают на пике формы, а тут удалось уехать уже на закате. Для Дзюбы это отличный вариант, а для турецкого клуба — посмотрим. Нельзя ли назвать этот вариант для Артема больше от безысходности, потому что все межсезонье он не смог найти себе команду? Я бы так не сказал, все‑таки это его выбор. Посмотрим, как он будет проявлять себя в этом клубе.