Колосков: «Всё зависит от Дзюбы, от его характера»

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился мнением о переходе российского футболиста в турецкий «Адана Демирспор».

Все зависит от него, от его характера: он человек коммуникабельный, сумеет адаптироваться в любой ситуации, тем более не мальчик уже, поиграл на всех уровнях, знает, как себя вести и в какой ситуации. Также все зависит от его подготовки: я не знаю, как он занимался в «Рубине», и если он приедет с нулевой подготовкой, то ни характер, ни опыт не смогут компенсировать такой недостаток. Поэтому я могу поздравить его, что эта тема, наконец, для него закрыта. И я поздравил бы всех россиян, учитывая, что тема Дзюбы месяц не сходила со страниц прессы, и такое впечатление, что это всероссийский масштаб.